Ukraynalı kadın savaşçılar cepheye akın ediyor!

Rusya ile Ukrayna arasında süren savaşın 30'uncu gününde sıcak gelişmeler yaşandı. Rus ordusu Ukrayna şehirlerine bomba yağdırmaya devam ediyor. Mariupol ve Harkiv şehirleri neredeyse yerle bir olurken başkent Kiev'in kuzeyinde ise çatışmalar sürüyor.Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rusya'nın, Donetsk ve Luhansk bölgelerinin idari sınırlarına giremediği, Kiev şehrini kuşatamadığı ve Ukrayna'nın sol yakası üzerinde kontrol kurma görevini yerine getiremediği belirtildi.Ukrayna'nın Lviv kentindeki tren istasyonunda, ülkenin çeşitli bölgelerinden gelen mültecilerin hareketliliği sürerken, cepheye giden ve önemli kısmı Ukraynalı kadınlardan oluşan askeri yoğunluk dikkati çekti.Polonya sınırına yakın Lviv'deki tren istasyonunun önünde toplanan onlarca kişi, cepheye gitmek için hazırlık yapmaya başladı.