Rus işgalinin Ukrayna'ya zararı: 63 milyar dolar

Rusya'nın işgali altında olan Ukrayna'nın altyapısına verilen zararın yaklaşık olarak 63 milyar dolar olduğu öne sürüldü. Araştırmayı yapan analistler, son bir haftadaki zararın 3,5 milyar dolar olduğunu ifade etti.

Kiev Ekonomi Okulunun (KSE) Analitik Bölümü'nce yayımlanan rapora göre, Rusya'nın açtığı savaşın 24 Mart itibarıyla Ukrayna'nın altyapısına verdiği zararı 62 milyar 889 milyon dolar olarak hesaplayan analistler, bu miktarın sadece geçen hafta 3,5 milyar dolar olduğunu kaydetti.RUSYA'NIN UKRAYNA'YA SALDIRILARINDA ZARAR GÖREN YAPILARAnalistler, Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşın başından bu yana Rus ordusunca 8 binden fazla yol, 260 köprü, 4 bin 431 konut, 92 fabrika veya işletme, 378 eğitim kurumu, 138 sağlık tesisi, 2 liman, 8 sivil ve 10 askeri havaalanı ile aralarında nükleer santralin de bulunduğu 8 elektrik santraline zarar verildiğini veya yıkıldığını hesapladı.