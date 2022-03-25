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Güncel fondaş listesi! ABD'nin para akıttığı kuruluşların 2022 listesi yayınlandı!

Türkiye'deki muhalif medya kurumlarına ve diğer kuruluşlara para aktaran vakıf ve ajansın yeni listesi yayınlandı. Ruşen Çakır’a ait Medyascope’a 1 milyon 200 bin TL, Hasan Cemal’e ait P24’e 970 bin TL ödeme yapılmış.

Ekleme: 25.03.2022 - 11:25 Güncelleme: 25.03.2022 - 11:28 / Editör: Ozge Selin
Amerikan Chest Foundation'ın yayınladığı verilere göre, son 10 yıl içinde Türkiye'deki kuruluşlara sağlanan destek miktarı belirlenmişti. İçlerinde Hrant Dink Vakfı, Bianet, İKSV, Mezopotamya, Medyascope ve 140Journos gibi birçok iktidar karşıtı medya grubuna yüksek miktarlarda "bağış" yaptığı tespit edilmişti.

2022 yılına ait yeni liste yayımlandı. Ruşen Çakır’a ait Medyascope’a1 milyon 200 bin TL, Hasan Cemal’e ait P24’e 970 bin TL ödeme yapıldığı öğrenildi.

Güncel fondaş listesi! ABD'nin para akıttığı kuruluşların 2022 listesi yayınlandı!

BİANET'E 1.8 MİLYON DOLARLIK FON
Açıklanan daha önceki listeye göre, BİANET’in SIDA'dan sadece 2021 yılında 434 bin dolarlık ödeme aldığı belirlenmişti. 2019-2021 arasındaki üç yılda kurumun SIDA’dan toplamda 1.8 milyon dolarlık destek gördüğü ortaya çıkmıştı. Chrest Foundation 2021’de “Sivil toplum reformu çabaları etrafında farkındalık yaratmak” amacıyla Sivil Toplum ve Medya Çalışmaları Derneği’ne 59 bin dolar vermişti.
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Güncel fondaş listesi! ABD'nin para akıttığı kuruluşların 2022 listesi yayınlandı!
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