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CHP'li belediyeler pes dedirtti! İBB'den sonra Tekirdağ belediyesinden ağaç katliamı!

İstanbul Çırağan Caddesi üzerindeki 112 çınar ağacının CHP’li Büyükşehir Belediyesi tarafından kesilmesine tepkiler sürerken bir ağaç katliamı haberi de Tekirdağ’dan geldi. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Çerkezköy’de 100’e yakın ağacı, sebepsiz yere söktü.

CHP'li belediyeler pes dedirtti! İBB'den sonra Tekirdağ belediyesinden ağaç katliamı!
Ekleme: 25.03.2022 - 09:14 Güncelleme: 25.03.2022 - 09:19 / Editör: Ozge Selin
CHP'li belediyeler pes dedirtti! İBB'den sonra Tekirdağ belediyesinden ağaç katliamı!
CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Çerkezköy ilçesinde peyzaj çalışması kapsamında Cengiz Topel Caddesi üzerindeki çok sayıda ağacı kökünden söktü.

CHP'li belediyeler pes dedirtti! İBB'den sonra Tekirdağ belediyesinden ağaç katliamı!

Çerkezköy ilçesinde Tepe yolu olarak bilinen Cengiz Topel Caddesi üzerindeki orta refüjde bulunan çoğu akasya ağacı olmak üzere yüzlerce ağaç kökünden söküldü. Refüjün bazı noktalarına ise ekiplerce yeni fidanlar dikildi.

CHP'li belediyeler pes dedirtti! İBB'den sonra Tekirdağ belediyesinden ağaç katliamı!

Budandıktan sonra kepçe ile yerinden sökülen çok sayıda ağaç, yine kepçe yardımıyla kamyonetin kasasına yüklendi. Sökülen ağaçların Ergene'nin Velimeşe mahallesi tarafına götürüldüğü öğrenildi. Ağaçların kökünden sökülmesine vatandaşlar büyük tepki gösterdi.

CHP'li belediyeler pes dedirtti! İBB'den sonra Tekirdağ belediyesinden ağaç katliamı!

Çerkezköy Belediyesi'nin AK Partili meclis üyesi Adem İçli, sosyal medya hesabından bulvardaki ağaçların yeşil halini ve şimdiki halini paylaşarak tepkisini dile getirdi. İçli, 'Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından Çerkezköy'de ağaç katliamı yapıldı.

CHP'li belediyeler pes dedirtti! İBB'den sonra Tekirdağ belediyesinden ağaç katliamı!

Çerkezköy Belediyesi, ilçedeki o güzelim, yemyeşil ağaçların köklerinden sökülmesine nasıl müsaade etti? Cengiz Topel Caddesi'nde 10 yıllık, 15 yıllık ağaçlar koparıldı.

Büyükşehir Belediyesi, yılların ağaçlarıyla, fidanlar arasında nasıl bir fayda mülahaza etti acaba? Bir ağaç kolay mı yetişiyor. Böyle akla ziyan iş olur mu?' ifadelerine yer verdi.
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CHP'li belediyeler pes dedirtti! İBB'den sonra Tekirdağ belediyesinden ağaç katliamı!
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