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Bakanlık 28 ilde 472 konut ve arsa satışa çıkartıyor!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, ev almak isteyen veya yatırım yapmak isteyenler için 28 ilde 472 konut ve ticari arsayı satışa çıkarıyor. Açık arttırma usulüyle yapılacak satışlar 5, 6 ve 7 Nisan'da yapılacak.

Ekleme: 25.03.2022 - 15:48 Güncelleme: 25.03.2022 - 15:54 / Editör: Ozge Selin
Bakanlık 28 ilde 472 konut ve arsa satışa çıkartıyor!
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 28 ilde 472 konut ve ticari arsayı satışa çıkarıyor.

Açık arttırma usulü ile gerçekleşecek satışlar 5, 6 ve 7 Nisan'da yapılacak.

Bursa, Tekirdağ, Edirne, Kocaeli, Kayseri, Nevşehir, Tokat, Kars, Iğdır, Adıyaman, Şırnak, İstanbul illerindeki arsalar 5 Nisan'da satışa çıkarılacak.

İstanbul, Balıkesir, Ankara, Eskişehir, Mersin, Aksaray, Karaman Kırşehir ve Muş'ta ise 6 Nisan'da satışlar gerçekleşecek.

7 Nisan'da da Aydın, Muğla, Antalya, Denizli, Afyonkarahisar, Konya ve Malatya'da satışlar olacak.

Fiyatları 24 bin 822 liradan başlayan arsalar, peşin veya yüzde 25 peşinat ve 24 ay vade imkanıyla satışa sunuluyor.

Online açık arttırmaya katılım için başvurular 4 Nisan saat 10.30 itibarı sona erecek.

Vatandaşlar TOKİ İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonu ve İzmir Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi'nde gerçekleşecek ihalelere katılabilecek.

Açık arttırma hakkında detaylı bilgiler 'emlak müzayede' sitesinde yer alıyor.

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