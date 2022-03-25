2.168 TL ikramiye hesaplara yatacak!

Kamu işçisi tediye ödemeleri ne zaman yapılacak? Asgari ücretli bir işçiye 2022 yılında 52 gün üzerinden brüt 8.673 lira (13 günlük brüt 2.168 lira) ödeme yapılıyor. İlk taksit ödemesi 28 Ocak'ta hesaplara yatırıldı. Şimdi ise gözler Ramazan Bayramı öncesinde verilecek ikinci tediye ödemelerine çevrildi. Peki, 2022 kamu işçisi 2. tediye ödemeleri ne zaman? İşte cevaplar...Her yıl 52 gün üzerinden verilen ikramiye ödemeleri 4 taksit (13'er günlük) şeklinde veriliyor. 26 günlük ilk ödeme Ocak-Haziran dönemlerinde, diğer 26 günlük ödemelerde Temmuz-Aralık dönemlerinde gerçekleştiriliyor.2022 2. TEDİYE (İKRAMİYE) NE ZAMAN ÖDENECEK?2022 yılının ilk ikramiyesi 28 Ocak'ta hesaplara yatırıldı. İkinci taksit ikramiye ödemeleri ise 29 Nisan'da gerçekleştirilecek. Yılın ikinci yarısında yapılacak diğer 26 günlük ikramiye ödeme tarihleri de Cumhurbaşkanı kararıyla belirlenecek. Yani üçüncü ve dördüncü taksit ödemelerinin tarihi Temmuz ayında duyurulacak.2022 KAMU İŞÇİSİ İKRAMİYE MİKTARI NE KADAR?İşçilerin ikramiyeleri brüt ücretten hesaplanıyor, SGK primi ile gelir ve damga vergisi kesintisi yapılarak ödeme yapılıyordu. Bu yıl asgari ücretten gelir ve damga vergisi kaldırıldı. Aynı zamanda tüm maaşlardaki asgari ücret kadar kısım da gelir vergisinden istisna tutuldu.Asgari ücretli bir işçiye bu yıl 52 gün üzerinden brüt 8.673 lira (13 günlük brüt 2 bin 168 lira) ödeme yapılıyor..YARGITAY KARARIYLA HACİZ KONULAMIYORBu ikramiyelere haciz konulamayacağı Yargıtay kararıyla da hüküm altına alınmış bulunuyor.Yıl boyu çalışmayan işçilere de çalıştıkları süre oranında ödeme yapılıyor. Ödemeler dört taksit olarak yapılıyor. Toplamda 52 günlük ilave tediyesi yıl içinde yatırılmış oluyor.İLAVE TEDİYE NEDİR?6772 sayılı kanun kapsamında kamu işçilerine yılda 52 günlük ilave tediye ödeneceği hüküm altına alınmıştır. İlave tediye kanunla güvence altına alınmış bir haktır ve bütün kamu işçileri bu haktan yararlanmaktadır.Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde kadroya geçen işçilere, ayrı bir tüzel kişiliği bulunmaksızın devlet tüzel kişiliği içerisinde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine ait olan bir kurumlarda kadroya geçen işçilere yılda 52 günlük tediye ödenmesi gerekmektedir.KİMLER TEDİYE ÖDEMESİ ALABİLİR?52 günlük ikramiye ödemeleri her işçiye verilmiyor. 6772 sayılı Devlet ve Ona Bağlı Müesseselerde Çalışan İşçilere İlave Tediye Yapılması Hakkındaki Kanunun içinde olan aşağıdaki kapsama giren kurumlardaki kadrolu kamu işçilerine ilave tediye ödemesi yapılır:* Sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan kurum ve kuruluşlar,* Kamu iktisadi teşekkülleri,* Genel ve katma bütçeli kurumlar,* Özel bütçeli idareler,* Belediye ve özel idareler 'hizmet akdi' ile çalışan işçiler.