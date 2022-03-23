Rusya Ukrayna savaşı son dakika | Kiev'de siviller ve Rus ordusu savaşıyor! Rusya durduruldu

Rusya Ukrayna Savaşı Son Dakika Haberleri: Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş 27'nci gününe girdi. AVM saldırısının ardından başkent Kiev'de ilan edilen 35 saatlik sokağa çıkma yasağı devam ediyor. Kiev'de sadece asker, polis ve özel izinli kişilerin sokağa çıkmasına izin veriliyor.Ukrayna topraklarında devam eden savaş hararetini korurken çatışmaların uluslararası mücadele boyutunda da peş peşe gelişmeler yaşanıyor. ABD, İtalya tarafından Rusya'ya yaptırımlarla ilgili yeni adımlar gelirken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy'den savaşın seyrine ilişkin önemli açıklamalar geldi.İşte Rusya Ukrayna savaşı için son durum bilgisi ve yaşanan son dakika gelişmeleri10.40: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’nin bu hafta yapılacak NATO Liderler Zirvesi'ne videokonferans ile katılacağı duyuruldu.10.19: Rusya ordusu tarafından, Ukrayna’nın Borispol, Herson ve Kryvyi Rih kentlerine ile başkent Kiev’e gece yarısı roketlerle saldırılar düzenledi. Ukrayna ordusu ise, Luhansk bölgesinde yer alan 24. Ayrı Mekanize Tugayı’na yönelik saldırı düzenledi.10.10: Ukrayna Devlet Tahliye Bölgesi Yönetimi Ajansı, Rus birliklerinin önemli miktarda radyoaktif atık işleyen Merkezi Analitik Laboratuvarları’nı "yağmaladığını ve yok ettiğini" açıkladı. Yapılan açıklamada, Avrupa’da başka yerde bulunmayan 'değerli analitik ekipmanları' da içerdiği belirtildi.10.00. Ukrayna ordusu yaptığı açıklamada, Rus Albay Alexei Sharov'un 200 binden fazla Ukraynalının mahsur kaldığı Mariupol'da öldürüldüğünü duyurdu. Sharov'un, Rusya'nın son derece önemli gördüğü kenti ele geçirmek için kritik bir role sahip olduğu belirtiliyordu.Ukrayna ordusu, yine cephe hattında Rusya'nın 5 kritik ordu mensubunu öldürmüştü.09.40: Ukrayna polisi, Rusya tarafından Ukrayna’nın başkenti Kiev’e gönderilen sabotaj ekibini kontrol noktasından geçmeye çalıştıkları sırada yakaladı. Sorulara tutarsız cevap veren iki şahısın üzerinden Rusya'da kullanılan hat ve yazılı defter çıktı.08.30: Rusya Savunma Bakanlığı, dün Rus operasyonlarında Ukrayna’ya ait 83 askeri tesisin imha edildiğini açıkladı.07.00: Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oleg Nikolenko, Rusya ordusunun abluka altına aldığı Herson şehrinin insani felaketle karşı karşıya olduğunu bildirdi.04.55: Ukrayna Devlet Başkanlık Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Rusya'nın ülkesine yönelik başlattığı savaşın durdurulmasında Çin'in 'belirgin' rol oynaması gerektiğini bildirdi.04.17: Rusya ordusu tarafından, Ukrayna'nın Borispol, Herson ve Kryvyi Rih kentlerine ile başkent Kiev'e gece yarısı roketlerle saldırılar düzenledi.03.30: Ukrayna ordusu ise, Luhansk bölgesinde yer alan 24. Ayrı Mekanize Tugayı'na yönelik saldırı düzenledi.Son 24 saat Kiev'de yapılan operasyonlarda 149 Rus sabotajcı yakalandı. Yetkililer cep telefonları üzerinden sivillere dışarı çıkılmaması ve sokağa çıkma yasağına uyulması yönünde mesajlar atıyor.Ukrayna'da çatışma bölgelerinden sivillerin tahliyesi de devam ediyor. Başta Mariupol, Zaporojiya ve Kiev olmak üzere ülkede çalışan 7 insan koridordan 24 saatte çeşitli zorluklara rağmen 8 bin 57 kişiyi güvenli bölgelere tahliye edebildi.KİEV'DE KUŞATMA DEVAM EDİYORRus ordusunun Kiev kuşatması da devam ediyor. Ukrayna ordusunun büyük bir direnişiyle karşılaşan Rusya birlikleri ağır kayıplar veriyor ve zaman zaman geri çekiliyor.