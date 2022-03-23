Meteoroloji’den Kar Uyarısı! 23 Mart Hava Durumu Nasıl?

23 Mart Hava Durumu Nasıl?



birçok kişi tarafından merak ediliyor: Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 23 Mart hava durumu nasıl ve kar ne zaman yağacak soruları yer alıyor. Konuyla ilgili olarak birçok kişi araştırmalarını hızlandırdı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili yapılacak açıklamalar ilgiyle takip ediliyor.l vesorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 23 Mart hava durumu nasıl sorusu yer aldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamalar ilgiyle takip ediliyor. İşte 23 Mart illere göre hava durumu;ÇANAKKALE °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıİSTANBUL °C, 8°CÇok bulutlu, aralıklı yağmurluKIRKLARELİ °C, 9°CÇok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurluKOCAELİ °C, 7°CÇok bulutlu, aralıklı yağmurluA.KARAHİSAR °C, 5°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif kar yağışlıDENİZLİ °C, 12°CParçalı ve çok bulutluİZMİR °C, 15°CParçalı ve çok bulutluMANİSA °C, 13°CParçalı ve çok bulutluADANA °C, 16°CParçalı ve çok bulutluANTALYA °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı ilçeleri sağanak yağışlıHATAY °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlıISPARTA °C, 8°CParçalı ve çok bulutluANKARA °C, 7°CParçalı ve çok bulutluESKİŞEHİR °C, 4°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif kar yağışlıKAYSERİ °C, 5°CParçalı ve çok bulutluKONYA °C, 6°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif kar yağışlıBOLU °C, 4°CÇok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlıDÜZCE °C, 9°CÇok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurluKASTAMONU °C, 6°CÇok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı, kıyıları yağmurluZONGULDAK °C, 8°CÇok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurluRİZE °C, 7°CÇok bulutlu, aralıklı yağmurluSAMSUN °C, 9°CÇok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurluTOKAT °C, 6°CÇok bulutlu, karla karışık yağmur ve aralıklı kar yağışlıTRABZON °C, 8°CÇok bulutlu, aralıklı yağmurluERZURUM °C, 1°CÇok bulutlu, aralıklı kar yağışlıKARS °C, -2°CÇok bulutlu, aralıklı kar yağışlıMALATYA °C, 7°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlıVAN °C, 6°CÇok bulutlu, karla karışık yağmur ve aralıklı kar yağışlıDİYARBAKIR °C, 12°CÇok bulutlu, aralıklı yağmurluGAZİANTEP °C, 11°CÇok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurluSİİRT °C, 11°CÇok bulutlu, akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve gece saatlerinde kar yağışlıŞANLIURFA °C, 12°CÇok bulutlu, aralıklı yağmurlu