Meteoroloji’den Kar Uyarısı! 23 Mart Hava Durumu Nasıl?
23 Mart hava durumu birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 23 Mart hava durumu nasıl sorusu yer aldı. Peki, 23 Mart hava durumu nasıl? 23 Mart hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl? İşte merak edilenler...
23 Mart hava durumu birçok kişi tarafından merak ediliyor: Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 23 Mart hava durumu nasıl ve kar ne zaman yağacak soruları yer alıyor. Konuyla ilgili olarak birçok kişi araştırmalarını hızlandırdı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili yapılacak açıklamalar ilgiyle takip ediliyor. 23 Mart hava durumu nasıl ve 23 Mart hava nasıl olacak sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.
23 Mart Hava Durumu Nasıl?
23 Mart hava durumu birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 23 Mart hava durumu nasıl sorusu yer aldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamalar ilgiyle takip ediliyor. İşte 23 Mart illere göre hava durumu;
ÇANAKKALE °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
KIRKLARELİ °C, 9°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu
KOCAELİ °C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
A.KARAHİSAR °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif kar yağışlı
DENİZLİ °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
MANİSA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
ADANA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı ilçeleri sağanak yağışlı
HATAY °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANKARA °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif kar yağışlı
KAYSERİ °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif kar yağışlı
BOLU °C, 4°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı
DÜZCE °C, 9°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu
KASTAMONU °C, 6°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı, kıyıları yağmurlu
ZONGULDAK °C, 8°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu
RİZE °C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
SAMSUN °C, 9°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu
TOKAT °C, 6°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve aralıklı kar yağışlı
TRABZON °C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
ERZURUM °C, 1°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
KARS °C, -2°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
MALATYA °C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
VAN °C, 6°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve aralıklı kar yağışlı
DİYARBAKIR °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
GAZİANTEP °C, 11°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu
SİİRT °C, 11°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve gece saatlerinde kar yağışlı
ŞANLIURFA °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu