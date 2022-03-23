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Meteoroloji’den Kar Uyarısı! 23 Mart Hava Durumu Nasıl?

23 Mart hava durumu birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 23 Mart hava durumu nasıl sorusu yer aldı. Peki, 23 Mart hava durumu nasıl? 23 Mart hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl? İşte merak edilenler...

Ekleme: 23.03.2022 - 13:08 Güncelleme: 23.03.2022 - 13:13 / Editör: Ozge Selin
Meteoroloji’den Kar Uyarısı! 23 Mart Hava Durumu Nasıl?
23 Mart hava durumu birçok kişi tarafından merak ediliyor: Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 23 Mart hava durumu nasıl ve kar ne zaman yağacak soruları yer alıyor. Konuyla ilgili olarak birçok kişi araştırmalarını hızlandırdı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili yapılacak açıklamalar ilgiyle takip ediliyor. 23 Mart hava durumu nasıl ve 23 Mart hava nasıl olacak sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.

23 Mart Hava Durumu Nasıl?


23 Mart hava durumu birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 23 Mart hava durumu nasıl sorusu yer aldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamalar ilgiyle takip ediliyor. İşte 23 Mart illere göre hava durumu;

ÇANAKKALE °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

KIRKLARELİ °C, 9°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu

KOCAELİ °C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

Meteoroloji’den Kar Uyarısı! 23 Mart Hava Durumu Nasıl?

A.KARAHİSAR °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif kar yağışlı

DENİZLİ °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

MANİSA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu

ADANA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı ilçeleri sağanak yağışlı

HATAY °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu

Meteoroloji’den Kar Uyarısı! 23 Mart Hava Durumu Nasıl?

ANKARA °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif kar yağışlı

KAYSERİ °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif kar yağışlı

BOLU °C, 4°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı

DÜZCE °C, 9°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

KASTAMONU °C, 6°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı, kıyıları yağmurlu

ZONGULDAK °C, 8°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

RİZE °C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

SAMSUN °C, 9°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

TOKAT °C, 6°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve aralıklı kar yağışlı

TRABZON °C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ERZURUM °C, 1°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

KARS °C, -2°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

MALATYA °C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

VAN °C, 6°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve aralıklı kar yağışlı

DİYARBAKIR °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

GAZİANTEP °C, 11°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu

SİİRT °C, 11°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve gece saatlerinde kar yağışlı

ŞANLIURFA °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

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