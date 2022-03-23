CHP'li meclis üyesi plajı kendi mülküne katmak için sahil şeridine moloz döktürdü!

İstanbul Burgazada'da 6 numara olarak da bilinen İndos Halk Plajı'nda moloz ve inşaat atıklarını gören adalılar durumu yetkililere bildirdi.Sahil şeridine paralel uzanan alanda inşaat çalışmalarının da olduğunu gören Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı ekipler, sahil şeridinde kaçak yapılaşma olduğunu tespit etti.İnşaatın ise Adalar Belediyesi Meclis Üyesi Haluk Derman tarafından yaptırıldığı öğrenilirken, inşaat alanı ile sahil şeridi arasında 8 metrelik bir kot farkı olduğu ancak bu farkın merdivenle eğim verilerek sıfırlanmaya çalışıldığı ve inşaat alanıyla sahil arasında kapı açıldığı belirlendi.Ayrıca sahile yine CHP'li meclis üyesi Derman tarafından yapılan kaçak iskele olduğu görüldü.İnşaatın ise sadece güçlendirme ve tadilat izni olduğu ancak komple inşaat yapımı yapıldığı öne sürüldü.Bakanlığa bağlı ekipler yaptıkları tespit sonrasında çalışmaları durdurdu. Öte yandan 2019 yılında Adalar Kaymakamı Dr. Mustafa Ayhan tarafından aynı inşaatın kaçak faaliyetlerinden dolayı inşaatın durdurulduğu ve plajın gasp edilmesinin önüne geçtiği ifade edildi.Ayrıca İndos Halk Plajı'nda diğer tarafında ise kaçak dökümlerin olduğu da ortaya çıktı. Adalar Belediyesi'nin ise zabıta karakolunun hemen yanı başında gerçekleşen kaçak dökümlere ses çıkarmadığı ve görmemezlikten geldiği iddia edildi.