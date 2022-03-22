  • USD: 14,80 - 14,83
  • EURO: 16,27 - 16,30
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Ukrayna, Rus saldırıları sonrası uydudan görüntülendi!

Rusya'nın Ukrayna'daki saldırıları sonrası harabeye dönen kentlerin uydudan çekilmiş fotoğrafları paylaşıldı.

Ekleme: 22.03.2022 - 14:46 Güncelleme: 22.03.2022 - 14:50 / Editör: Ozge Selin
Ukrayna, Rus saldırıları sonrası uydudan görüntülendi!Rusya-Ukrayna savaşı 27. gününde devam ediyor. Ukrayna'nın birçok bölgesini hedef alan Rusya'nın meydana getirdiği yıkım uydudan görüntülendi.


Ukrayna, Rus saldırıları sonrası uydudan görüntülendi!

Savaşın vurduğu Irpin'den paylaşılan görüntülerde, yükselen dumanlar ve zarar gören yapılar objektiflere yansırken, Antonov Havaalanı'nın batısında da hasar gören binalar görüntülendi.

Ukrayna, Rus saldırıları sonrası uydudan görüntülendi!

Çernihiv'in kuzeydoğusundaki Novoselivka'da Rus bombardımanları sonrası harabeye dönen yapılar ile yine Çernihiv'de hedef alınan ve ardından patlamaların yaşandığı bir petrol depolama tesisinden yükselen siyah dumanlar uydu fotoğraflarında görüldü.
Rusya Ukrayna savaşı ile ilgili Biden'dan kimyasal silah sözleri! İddiasını sahte bayrak operasyonlarına dayandırdı
Mevlüt Çavuşoğlu: Savaşın bedelini masum insanlar ödüyor
Bakan Koca: Sağlık personeli görevi kötüye kullanmadığı sürece tazminat ödemeyecek
Kemal Kılıçdaroğlu: Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'yı çıkaracağız
Savaşta en ağır hasar alan kent Mairupol oldu: Liman kenti Rusya için neden çok önemli?
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan İİT toplantısında açıklamalar
Bingöl Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde patlama! Bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi
AYM'den HDP'li Semra Güzel ile ilgili itiraza ret!
Petrol fiyatları için 2. dalga! NATO zirvesi öncesi piyasalar karıştı
İlyas Salman, hakim karşısına çıktı
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ateşledi! AKYA torpidosu ilk kez gerçek hedefi vurdu...
Rusya Ukrayna savaşı kökten mi değişiyor? Kiev çevresine döşenen mayınların endişe verici bir sebebi olabilir
MHP Lideri Devlet Bahçeli'den TTB'ye sert tepki! Derhal kapatılmaldır
İşte Furkancıların elebaşı Alparslan Kuytul'un kirli sicili!
Elektrikli araç şarj istasyonlarına yatırım desteği
Bakan Akar'dan flaş Ukrayna açıklaması: BM yaptırımlarına uygun şekilde harekete ediyoruz
Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'den 'Temmuz'da asgari ücrete zam olacak mı?' sorusuna yanıt!
İstanbul'da bakıcı dehşeti; Alzheimer hastası kadına akılalmaz işkence kamerada!
İzmir'de endişe veren görüntü! Deniz suyu çekildi, deprem korkusu başladı
Karadeniz'de serseri mayın tehlikesi: Her birinde 20 kilo TNT var! Deniz Kuvvetleri NAVTEX yayınladı
'Kim Milyoner Olmak İster'de 1915 Çanakkale Köprüsü sorusu! 'Gündemi takip edemediniz sanırım'

'Kim Milyoner Olmak İster'de 1915 Çanakkale Köprüsü sorusu! 'Gündemi takip edemediniz sanırım'

Piramidin sırrını 'uzaydan gelen parçacıklar' çözecek!

Piramidin sırrını 'uzaydan gelen parçacıklar' çözecek!

Yapay zeka tehlikesi! 6 saatte 40 bin kimyasal silah icat etti!

Yapay zeka tehlikesi! 6 saatte 40 bin kimyasal silah icat etti!

Yaşlı kadından duygulandıran ambulans hassasiyeti!

Yaşlı kadından duygulandıran ambulans hassasiyeti!

Çentiksiz iPhone 14 Pro'nun görüntüleri ortaya çıktı

Çentiksiz iPhone 14 Pro'nun görüntüleri ortaya çıktı

Meteoroloji'den flaş uyarı! İstanbul'da turuncu alarm!

Meteoroloji'den flaş uyarı! İstanbul'da turuncu alarm!