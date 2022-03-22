  • USD: 14,80 - 14,83
  • EURO: 16,27 - 16,30
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Sağlık Bakanlığı 'randevu' uyarısı

Sağlık Bakanlığı, "Randevunuz iptal olmuştur" diyerek kişisel bilgi isteyen telefon dolandırıcılarına karşı vatandaşları uyardı.

Ekleme: 22.03.2022 - 22:45 Güncelleme: 22.03.2022 - 22:45 / Editör: Ozge Selin
Sağlık Bakanlığı 'randevu' uyarısı
Sağlık Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bakanlıktan arıyormuş izlenimi verilerek sahte telefon numaralarından vatandaşların dolandırılmaya çalışıldığının belirlendiği kaydedildi.

Açıklamada, şu uyarılara yer verildi:

"'Randevunuz iptal olmuştur' diyerek sizi arayan ve sizden bilgilerinizi isteyenlere adınızı, soyadınızı, kimlik numaranızı, adresinizi vermeyin. Bu telefon numaralarını geri aramayın. Hastane randevularınız konusunda doğru ve güvenilir bilgiyi Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nin (MHRS) web mobil uygulaması ve çağrı merkezinden (ALO 182) edinin."
Mahalle ve köyler karantinaya alındı
Levent Gültekin ile CHP İlçe Başkanı arasında 'Kur'an-ı Kerim dağıtma' polemiği: 3-5 oy için değer mi
Avrupa'da büyük başarı! CEV Kupası'nda şampiyon Eczacıbaşı Dynavit
Uzman çavuşun doktoru darp etmediği belirlenmişti! Whatsapp yazışmaları ortaya çıktı!
22 Mart koronavirüs tablosu belli oldu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli açıklamalar
Merkez Bankası Kavcıoğlu: Kur korumalı Sisteme teveccüh büyük
Başkan Erdoğan ve Hollanda Başbakanı Mark Rutte'den önemli açıklamalar
Rusya'dan flaş hamle! 'Siber ordu' kurulması teklif edildi
Gıda krizinden sonra sıra onlara geldi! ABD'de temizlik ürünleri kilitli dolaplarda satılıyor
Bursa'da deprem: Çevre illerden de hissedildi
Rusya Ukrayna savaşı ile ilgili Biden'dan kimyasal silah sözleri! İddiasını sahte bayrak operasyonlarına dayandırdı
Dışişleri Bakanlığı: AB’nin Stratejik Pusula başlıklı belgesi çözüme değil sorunlara taşır
Mevlüt Çavuşoğlu: Savaşın bedelini masum insanlar ödüyor
Bakan Koca: Sağlık personeli görevi kötüye kullanmadığı sürece tazminat ödemeyecek
Kemal Kılıçdaroğlu: Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'yı çıkaracağız
Savaşta en ağır hasar alan kent Mairupol oldu: Liman kenti Rusya için neden çok önemli?
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan İİT toplantısında açıklamalar
Bingöl Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde patlama! Bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi
İlyas Salman, hakim karşısına çıktı
Para ödülünü duyunca saf değiştirdi! Tankıyla birlikte teslim oldu

Para ödülünü duyunca saf değiştirdi! Tankıyla birlikte teslim oldu

Yerli otomobil TOGG'da testler tamam!

Yerli otomobil TOGG'da testler tamam!

Brent petrol yeniden zirveye oynuyor: Yaklaşık 20 dolar zamlandı

Brent petrol yeniden zirveye oynuyor: Yaklaşık 20 dolar zamlandı

Türk firmalardan dünyanın en büyük fuarında gövde gösterisi

Türk firmalardan dünyanın en büyük fuarında gövde gösterisi

Çentiksiz iPhone 14 Pro'nun görüntüleri ortaya çıktı

Çentiksiz iPhone 14 Pro'nun görüntüleri ortaya çıktı

Meteoroloji'den flaş uyarı! İstanbul'da turuncu alarm!

Meteoroloji'den flaş uyarı! İstanbul'da turuncu alarm!