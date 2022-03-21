Hüseyin Avni Danyal Kimdir? Hüseyin Avni Danyal Kaç Yaşında?
Yargı dizisinde Metin Amir'i canlandıran Hüseyin Avni Danyal birçok kişi tarafından merak edildi. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Hüseyin Avni Danyal kimdir sorusu yer alıyor. Peki, Hüseyin Avni Danyal kimdir? Hüseyin Avni Danyal kaç yaşında? Hüseyin Avni Danyal filmleri neler? İşte merak edilenler...
Son zamanlarda Yargı dizisinde Metin Amir karakterini canlandıran Hüseyin Avni Danyal büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Bu nedenle başarılı oyuncu hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler arama motorlarına yöneldi. Hüseyin Avni Danyal kimdir ve Hüseyin Avni Danyal kaç yaşında soruları en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Uzun zamandır birçok projede başarılı bir şekilde yer alan Hüseyin Avni Danyal büyük bir hayran kitlesine sahiptir. Hüseyin Avni Danyal kimdir ve Hüseyin Avni Danyal kaç yaşında sorularına cevap almak için sitemizi takip edebilirsiniz.
Hüseyin Avni Danyal Kimdir?
Son zamanlarda en sık aratılan isimler arasında Hüseyin Avni Danyal kimdir sorusu yer alıyor. Bu nedenle birçok kişi arama motorlarına yöneldi. Hüseyin Avni Danyal 12 Nisan 1962 yılında Trabzon’da dünyaya gelmiştir. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro-Oyunculuk Bölümü'nden mezun olmuştur. Ankara Devlet Tiyatrosu'nda çalıştıktan bir süre sonra Bursa Devlet Tiyatrosu’nda çalışmaya başladı. 2001 yılında Sanat Kurumu tarafından En İyi Erkek Oyuncu Ödülünü almıştır.
Öteki (oyun) : Leonie Ossowski - Tiyatro Seyirlik - 2014
Ya Başaramazsak : David Tristram - Tiyatro Seyirlik - 2013
Dumanaltı Aşklar : Selehattin Duman - Tiyatro Seyirlik - 2011
Kurtlar Vadisi Pusu 1-99 Bölüm
Letafet : Soner Olgun - Tiyatro Seyirlik - 2008
Getto : Joshua Sobol - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2001
16 Ocak Gecesi Kral Öldü : Ayn Rand - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1999
Azizname : Aziz Nesin - Ankara Devlet TiyatrosuTiyatro Seyirlik - 1995
Savaş Baba : Yakovos Kambanellis - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1994
Nihavent Longa : Ülkü Ayvaz - Bursa Devlet Tiyatrosu - 1993
Fehim Paşa Konağı : Turgut Özakman - Bursa Devlet Tiyatrosu - 1992
Hayvanat Bahçesi : Edward Albee - Bursa Devlet Tiyatrosu - 1991
Kafkas Tebeşir Dairesi : Bertolt Brecht - Bursa Devlet Tiyatrosu - 1991
Meşhedi İbat (O olmasa Bu Olsun) : Üzeyir Hacıbeyli - Bursa Devlet Tiyatrosu - 1989
Kadıncıklar : Tuncer Cücenoğlu - Bursa Devlet Tiyatrosu - 1989
Kör Döğüşü : Tuncer Cücenoğlu - Bursa Devlet Tiyatrosu - 1988
Çılgın Dünya : Lope De Vega - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1987
Benimle Oynarmısınız ? : Marcel Achard - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1986
Soytarılar Okulu : Friedrich Karl Waechter - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1985
Fazilet Eczanesi : - Haldun Taner - İzmir Devlet Tiyatrosu - 1983
Mavi Masal : Salih Yakın - İzmir Devlet Tiyatrosu - 1982
Filmografi[değiştir | kaynağı değiştir]
Yargı - 2021- (Metin Kaya)
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz - 2018-2021 (Tufan Tezyürek)
Elimi Bırakma - 2018 (Kemal)
Şahsiyet - 2018 (Cemil Havran)
Siyah İnci - Aziz - 2017
Vatanım Sensin - Mebus Rıza Bey - 2017
Cesur Yürek - Tatar Ahmet - 2016
Kırık Kalpler Bankası - Semir - 2015
Acı Aşk (dizi) - 2015-2016
Delibal - Tarık - 2015
Son Mektup (film) : Cevat Paşa - 2014
Yağmur: Kıyamet Çiçeği - Avukat Cahit - 2014
Sağ Salim 2: Sil Baştan - Muhtar - 2014
Eksik Sayfalar - 2013
Zengin Kız Fakir Oğlan - Kemal Yılmaz - 2012-2015
Sağ Salim - 2012
Karanlıklar Çiçeği -2012 Azerbaycan TV Dizisi
Öyle Bir Geçer Zaman ki - Kenan - 2011-2012
Aşk Tesadüfleri Sever - Ömer - 2011
Kızım Nerede (Dizi) - Zafer - 2010-2011/
New York'ta Beş Minare - Mahmut- 2010
Hesaplaşma - Tayfun Yılmaz - 2009
Güz Sancısı - Kenan - 2008
Şeytanın Pabucu - Faruk - 2008
Beyaz Melek - Selim - 2007
Çinliler Geliyor - Hayri - 2006
Kurtlar Vadisi Pusu - Yalçın Bulut - 2007-2010
Hatırla Sevgili - Adnan Menderes - 2006-2007
Fırtına - Besim - 2006
Aşka Sürgün - Nizar Azizoğlu - 2005-2006
Tam Pansiyon - Şahin - 2004
Çalınan Ceset - 2004
Ablam Böyle İstedi - Azmi - 2004
Hayalet - Yalçın - 2004
Çemberimde Gül Oya - Kenan - 2004
Bir Aşk Hikayesi - 2004
Hürrem Sultan - Ahmet Paşa - 2003
Kurşun Yarası - Binbaşı Kenan - 2003
Şarkılar Seni Söyler - 2003
Esir Şehrin İnsanları - Ramiz - 2003
Pembe Patikler - Niyazi - 2002
Ferhunde Hanımlar - 1993
Dost Eller - 1982