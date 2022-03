AK Partili eski vekillerle buluşma! Başkan Erdoğan: 2023 Haziranı'nda seçim zaferini birlikte kutlayacağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Partili eski vekillerle buluşma töreninde konuştu."KADRO DEĞİŞİMLERİ BAYRAK YARIŞIDIR"Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:"AK Parti milletin partisidir. AK Parti millete hizmetkar olmak için göreve talip olmuş insanlardan oluşmaktadır. Kadro değişimleri de bayrak yarışıdır. AK Parti ailesi içinde yer alan her bir kardeşimin Türkiye'nin son 20 yılında elde edilen her bir kazanımında payı vardır. Partimizi büyük bir resim olarak değerlendiriyorum.AK Parti sizlerin evidir. İnsan kendi evine sahip çıkmak için davet beklemez. Sadece partimizin değil ülkemizin de en kıymetli birikimi buradadır.Türkiye'yi darbecilerin pençesinden beraber kurtardık.Bölgemizin yeniden şekillendirmeye çalıştığı şu dönemde sizleri bir kez daha saflarımızı sıklaştırmaya bir kez daha davet ediyoruz. Ülkemizi büyüterek, büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını tamamlamak için yeniden, daha kararlı bir şekilde mücadele bayrağını yükseltelim diyorum. Kendi içimizde dayanışmamızı güçlü tuttuğumuz müddetçe üstesinden gelemeyeceimiz hiçbir mesele, elde edemeyeceğimiz hiçbir zafer yoktur."2023'TE SEÇİM ZAFERİNİ BİRLİKTE KUTLAYACAĞIZ"Sizler başta olmak üzere AK Parti'nin her bir ferdi, muhalefeti cebinden çıkaracak güce sahiptir. İnşallah 2023'te seçim zaferini beraber kutlayacağız.Bu doğrultuda göstereceğiniz gayretler için şimdiden her birinize şükranlarımı sunuyorum. 2023 hedeflerimize ulaşıp kazanımları korumak için yeniden daha kararlı şekilde mücadele bayrağını yükseltmeliyiz.Bu hafta da Tokat Havalimanı'nın açılışını yapacağız."165 MİLYAR LİRALIK KAYNAK KULLANDIK"Önümüze çıkan fırsatları değerlendirmemizi sağlayacak yeni bir ekonomi programını hayata geçirdik. Hem kurdaki yükseliş hem de küresel emtiaya karşı vatandaşlarımızı koruyacak adımlar attık. Sadece elektrik, doğalgaz ve akaryakıt desteği için geçen yıl 165 milyar liralık kaynak kullandık. Vatandaşa verdiğimiz elektrik ve doğal gaz desteği yıl sonunda 200 milyar lirayı bulacaktır.Hayat pahalılığının önüne geçmek, vatandaşımızı enflasyona ezdirmemek görevimizdir.