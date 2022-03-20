Meteoroloji'den hava durumu ve kar yağışı uyarısı geldi! Pek çok il için turuncu alarm verildi

İstanbul günlerdir karla ve soğukla mücadele ediyor. Meteoroloji'nin tahminlerine göre kar yağışı salı gününe kadar sürecek. Karadeniz Bölgesi için de kuvvetli kar yağışı uyarısı var.Kar İstanbul'da cuma sabahı başladı, aralıklarla sürüyor.Avrupa ve Anadolu Yakası'nda aralıklı olarak yoğunlaşan kar yağışı, özellikle ara sokaklarda hayatı olumsuz etkiledi.Anadolu Yakası'nda artan kar yağışı Pendik, Tuzla, Kartal, Maltepe, Ümraniye, Üsküdar ve Beykoz'da etkili oldu.Kar yağışından dolayı zaman zaman görüş mesafesinin azaldığı görülürken, D-100 kara yolunda zaman zaman yoğunlaşan kar yağışı nedeniyle beyaz örtü oluştu.Yer yer etkisini artırdığı görülen yağışa karşı Karayolları ekiplerinin yol temizleme ve tuzlama çalışmaları sürüyor.Avrupa Yakası'nda da Beşiktaş, Kağıthane, Sarıyer, Başakşehir, Beyoğlu, Esenyurt, Zeytinburnu ve Avcılar'da etkili olan kar yağışı, ara sokaklarda otomobillere zor anlar yaşattı.Avrupa Yakası'nda da yer yer etkili kar yağışı görüldü. Mecidiyeköy'de karla kaplanan yolların kayganlaşması nedeniyle zaman zaman hem vatandaşlar hem de sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.Etkili kar yağışı nedeniyle köprülerde de zaman zaman görüş mesafesi düştü. Ekiplerin otoyollarda karla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor.YAĞIŞLAR NE KADAR DEVAM EDECEK?Meteoroloji'den gelen uyarılara göre İstanbul'da kar yağışı bugün öğlen saatlerine kadar devam edecek. Salı gününden itibaren ise kar yerini yağmura bırakacak.10 İLE TURUNCU KAR YAĞIŞI UYARISIKar yağışından dolayı turuncu uyarı geçilen 10 il arasında Artvin, İstanbul, Kastamonu, Ordu, Rize, Samsun, Sinop, Trabzon, Zonguldak ve Bartın bulunuyor. Öte yandan Ağrı, Bitlis, Hakkari, Muş ve Van illerinde kar yağışından doğacak çığ tehlikesi uyarısı verildi.12 İL İÇİN SARI UYARIKar yağışından dolayı sarı uyarı verilen iller ise Ağrı, Amasya, Bitlis, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Kars, Muş, Siirt, Tokat, Ardahan, Düzce olarak sıralandı.5 BÖLGEDE KAR YAĞIŞI VARMeteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Kırklareli, Tekirdağ, Kayseri ve Siirt çevreleri ile Çanakkale'nin doğu kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun doğusu, İstanbul, Kocaeli ve Yalova çevreleri ile Bursa, Balıkesir ve Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.