  • USD: 14,76 - 14,79
  • EURO: 16,33 - 16,36
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Meteoroloji'den hava durumu ve kar yağışı uyarısı geldi! Pek çok il için turuncu alarm verildi

Türkiye geneli soğuk havanın etkisi altına girerken, Meteoroloji'den de peş peşe uyarılar gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Aybar Fırtınası'ndan etkilenen ve yoğun kar yağışı altına giren İstanbul için de uyarılar gelmeye devam ediyor. Peki İstanbul'da kar yağışı ne kadar devam edecek?

Ekleme: 20.03.2022 - 11:46 Güncelleme: 20.03.2022 - 11:50 / Editör: Ozge Selin
Meteoroloji'den hava durumu ve kar yağışı uyarısı geldi! Pek çok il için turuncu alarm verildi
İstanbul günlerdir karla ve soğukla mücadele ediyor. Meteoroloji'nin tahminlerine göre kar yağışı salı gününe kadar sürecek. Karadeniz Bölgesi için de kuvvetli kar yağışı uyarısı var.

Kar İstanbul'da cuma sabahı başladı, aralıklarla sürüyor.

Avrupa ve Anadolu Yakası'nda aralıklı olarak yoğunlaşan kar yağışı, özellikle ara sokaklarda hayatı olumsuz etkiledi.

Anadolu Yakası'nda artan kar yağışı Pendik, Tuzla, Kartal, Maltepe, Ümraniye, Üsküdar ve Beykoz'da etkili oldu.

Kar yağışından dolayı zaman zaman görüş mesafesinin azaldığı görülürken, D-100 kara yolunda zaman zaman yoğunlaşan kar yağışı nedeniyle beyaz örtü oluştu.

Yer yer etkisini artırdığı görülen yağışa karşı Karayolları ekiplerinin yol temizleme ve tuzlama çalışmaları sürüyor.

Avrupa Yakası'nda da Beşiktaş, Kağıthane, Sarıyer, Başakşehir, Beyoğlu, Esenyurt, Zeytinburnu ve Avcılar'da etkili olan kar yağışı, ara sokaklarda otomobillere zor anlar yaşattı.

Avrupa Yakası'nda da yer yer etkili kar yağışı görüldü. Mecidiyeköy'de karla kaplanan yolların kayganlaşması nedeniyle zaman zaman hem vatandaşlar hem de sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Etkili kar yağışı nedeniyle köprülerde de zaman zaman görüş mesafesi düştü. Ekiplerin otoyollarda karla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor.

YAĞIŞLAR NE KADAR DEVAM EDECEK?

Meteoroloji'den gelen uyarılara göre İstanbul'da kar yağışı bugün öğlen saatlerine kadar devam edecek. Salı gününden itibaren ise kar yerini yağmura bırakacak.

10 İLE TURUNCU KAR YAĞIŞI UYARISI
Kar yağışından dolayı turuncu uyarı geçilen 10 il arasında Artvin, İstanbul, Kastamonu, Ordu, Rize, Samsun, Sinop, Trabzon, Zonguldak ve Bartın bulunuyor. Öte yandan Ağrı, Bitlis, Hakkari, Muş ve Van illerinde kar yağışından doğacak çığ tehlikesi uyarısı verildi.

12 İL İÇİN SARI UYARI
Kar yağışından dolayı sarı uyarı verilen iller ise Ağrı, Amasya, Bitlis, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Kars, Muş, Siirt, Tokat, Ardahan, Düzce olarak sıralandı.

5 BÖLGEDE KAR YAĞIŞI VAR
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Kırklareli, Tekirdağ, Kayseri ve Siirt çevreleri ile Çanakkale'nin doğu kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun doğusu, İstanbul, Kocaeli ve Yalova çevreleri ile Bursa, Balıkesir ve Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
Rusya Ukrayna savaşında tecavüz skandalı: Ukraynalı genç kızları böyle tuzağa düşürmüşler!
Başkan Erdoğan'a hediye edilmişti! O sancağın hikayesi ortaya çıktı...
Bayram ikramiyesi için 4 formül! Bayram ikramiyesi ne kadar olacak?
Zelenskiy'den sert sözler: Askerlerinizin cansız bedenleri sokaklarda yığıldı... Dakika dakika savaşta son gelişmeler!
Zam alamayan işçi tazminat kazanır mı? Yargıtay'dan emsal karar!
Türkiye tarih yazdı; Ömür tüketen kuyruklardan konfora...
Bakan Kurum'dan altı partili muhalefete altı soru: 'Sorsanız cevap alamazsınız'
Bolu Dağı Tüneli'nde dehşet kaza: 18 araç birbirine girdi! Acı haber geldi!
İBB 112 çınar için kesim izni bile almadı!
15 Temmuz’un kahraman komutanı mahkemede anlattı: Köprüyü tank muharebesiyle ele geçirme planı yaptık
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan 1915 Çanakkale Köprüsü ile ilgili algı operasyonlarına cevap!
19 Mart koronavirüs verileri açıklandı!
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan yeni açıklama
Mardin'de HDP'nin etkinliği sonrası polise taşlı saldırı
Rusya'dan 'operasyonların sona ermesi için' şart: Kapsamlı belgeler imzalanmalı
Tramvayda enerji kesildi, yolcular mağdur oldu! Vatandaş İBB'ye tepki gösterdi
Bolu Valisi Ahmet Ümit'den son dakika açıklaması!
BM 'Ukrayna' bilançosunu açıkladı: 847 sivil öldü 3 milyondan fazla mülteci komşu ülkelere kaçtı
Çanakkale Köprüsü'ne laf eden CHP'nin yönettiği Antalya Belediyesi'nin son icraatı alay konusu oldu
Doktor 'Darp edildim' demişti! Görüntüler gerçeği ortaya çıkardı, uzman çavuş görevine iade edildi
Ada satın alıp cumhuriyet kurdular!

Ada satın alıp cumhuriyet kurdular!

Meteoroloji'den hava durumu ve kar yağışı uyarısı geldi! Pek çok il için turuncu alarm verildi

Meteoroloji'den hava durumu ve kar yağışı uyarısı geldi! Pek çok il için turuncu alarm verildi

Rusya Ukrayna'da ilk kez Kinjal Hipersonik füze kullandı

Rusya Ukrayna'da ilk kez Kinjal Hipersonik füze kullandı

Beyaza bürünen Aydos Ormanı'ndan eşsiz görüntüler

Beyaza bürünen Aydos Ormanı'ndan eşsiz görüntüler

Türkiye'nin Portekiz maçı aday kadrosu açıklandı!

Türkiye'nin Portekiz maçı aday kadrosu açıklandı!

Emre Mor Fatih Karagümrük'te adeta yeniden doğdu!

Emre Mor Fatih Karagümrük'te adeta yeniden doğdu!