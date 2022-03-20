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İngiliz basını Putin'in günlük rutinini yazdı!

İngiliz Daily Star gazetesi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in günlük hayatında neler yaptığını, ne yediğini ve diğer birçok bilinmeyeni kalemine aldı.

Ekleme: 20.03.2022 - 10:14 Güncelleme: 20.03.2022 - 10:19 / Editör: Ozge Selin
İngiliz basını Putin'in günlük rutinini yazdı!Rusya-Ukrayna savaşı 24'üncü gününde devam ederken, tüm dünyanın gözü Rusya'dan ve Rusya Devlet başkanı Vladimir Putin'den gelen haberlerde..

İngiliz Daily Star gazetesi, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı başlatan emri veren Putin'in günlük hayatında neler yaptığını köşesine taşıdı.

PUTİN'İN GÜNLÜK RUTİNLERİ
İngiliz bir gazeteci ve yazar olan Ben Judah'ın daha önce Putin hakkında yazdığı kitaptan ve Putin'e yakın isimlerin aktardıklarından derlenen yazıda, Rus liderin bir günlük rutinine yer verildi.

GÜNE GEÇ BAŞLIYOR
Putin, diğer liderlerin aksine güne geç bir saat olan 12 gibi başlıyor. Yataktan kalktıktan sonra hemen yemek yemek isteyen Putin, kahvaltıda ise genellikle süzme peynirli omlet ve yulaf lapası tercih ediyor.

YEMEKLERİNDE ZEHİR OLUP OLMADIĞI TEST EDEN CİHAZ KULLANIYOR
Putin daha önce yaptığı açıklamalarında da keyifli bir kahvaltıda en çok sevdiği şeyin bıldırcın yumurtası ve taze meyve suyu olduğunu söylemişti.

Rus liderin, yediği her şeyde olduğu gibi, yemeklerinde zehir olup olmadığını test eden bir gıda test cihazı kullandığı da biliniyor.

İngiliz basını Putin'in günlük rutinini yazdı!

HER GÜN 2 SAAT YÜZÜYOR
Putin'in asistanlarına göre, Putin, güne başladıktan sonra iki saat yüzmeye gidiyor. O sırada kahvesini yudumluyor ve asistanlarına göre, düşüncelerini burada yoluna koyuyor.

Eğer, Putin'in yüzme seansından sonra bir görüşmesi varsa bazen konuklarını 4 saate kadar beklettiği bile söyleniyor.

FAVORİ İÇECEĞİ KEFİR
Ancak Rus liderin, kahvaltıdan sonraki yoğun programı nedeniyle genellikle öğle ve akşam yemeklerini geçiştirmek zorunda kaldığı belirtiliyor.

Putin'in meyve yemeği çok sevdiği ve bol bol Kafkas Dağları'nda üretilen bir tür fermente süt olan kefir içtiği de söyleniyor. Eski eşi Ludmila Putina'ya göre Putin'i mutfak masasında bir bardak kefirle beklemek, dikkatini çekmenin denenmiş ve test edilmiş bir yöntemi.

EN ÇOK BALIK YİYOR
Putin'in güvenlik sızıntısından korktuğu için genellikle belgeleri klasörlere sakladığı ve telefon gibi takip edilebilir yerlerden bu bilgileri paylaşmadığı da öne sürülüyor. Liderin saray mensupları, Kommersant'ta Andrey Kolesnikov tarafından onun hakkında kaleme alınan köşe yazılarını okumayı çok sevdiğini ve her zaman baştan sona okuduğunu söylüyor.

Sovyetler Birliği Komünist Partisi'nin eski resmi propaganda araçlarından biri kabul edilen Pravda, Putin'in domates, salatalık ve maruldan oluşan süper sağlıklı bir diyete bağlı kaldığını iddia ediyor.

Koyun etini diğer etlerden daha çok sevmesine rağmen, Başkan'ın tercihinin balıktan yana olduğu söyleniyor.

Putin'in asla tatlı şeker yemediği ve tatlıların tamamen menüden çıktığı da öne sürülüyor.
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