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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Rusya-Ukrayna açıklaması: Taraflar anlaşmaya yakın

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İl Danışma Meclis Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Ukrayna-Rusya savaşına da değinen Çavuşoğlu, Türkiye'nin iki ülke arasında arabulucuk faaliyetlerini yürüttüğünü belirterek, "Tarafların bazı somut konular üzerinde müzaakerelerinin sürdüğünü biliyoruz. Bunların detaylarını açıklamamız doğru olmaz. Tarafların temel konularda anlaşmaya yakın olduğunu görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Rusya-Ukrayna açıklaması: Taraflar anlaşmaya yakın
Ekleme: 20.03.2022 - 15:44 Güncelleme: 20.03.2022 - 15:59 / Editör: Ozge Selin
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Rusya-Ukrayna açıklaması: Taraflar anlaşmaya yakın
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İl Danışma Meclis Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu'nun konuşmasından satır başları

'Bu krizin başından beri ilkeli bir tutum benimsedik. Rusya ile bir çok alanda yakın ilişkilerimiz var ancak bu ilişkiler hakkı hukuku savunmamıza engel değil.

TARAFLAR TEMEL KONULARDA ANLAŞMAYA YAKIN
Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterdik. Yangını söndürmek için seferber olmuş durumdayız. Her iki tarafla konuşarak önce insani ardından kalıcı ateşkes için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tarafların bazı somut konular üzerinde müzaakerelerinin sürdüğünü biliyoruz. Bunların detaylarını açıklamamız doğru olmaz. Tarafların temel konularda anlaşmaya yakın olduğunu görüyoruz. Siviller ölürken anlaşmak öyle kolay değil...

Sayın Cumhurbaşkanımız her iki liderle görüşmelerini sürdürüyor. Putin ve Zelenskiy'i bir araya getirme çabalarımız sürüyor. Görüşmenin yeri önemli değil. biz zemin hazırlarız ancak önemli olan iki liderin bir araya gelmesidir. Tüm bu çalışmalar devam ederken insani ateşkes için mücadele ediyoruz. Özellikle Mariupol'da çatışma devam ederken bunun kolay olmadığını bilmenizi isteriz. Gördüğünüz gibi barış için gece gündüz çalışıyoruz. Biz bu kutlu yola oyun kurucu olmak için hep birlikte çıktık. Oyunu da kuruyoruz oyunları da bozuyoruz...

Antalya'da da söyledim barış istiyorsan cenge de hazır olacaksın. Biz olmadan oyun kurulamayacağını dosta düşmana gösterdik. 'Kendi hikayemizi yazarız kimsenin senaryosunu oynamayız dedik'. Eğilip bükülmedik. Beyaza beyaz siyaha siyah...
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