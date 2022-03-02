Meral Akşener: Akdeniz’de, herkes gaz arıyor bir tek biz arayamıyoruz

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda parti üyelerinin ve kameraların karşısına geçti.Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunanan Akşener, Türkiye'nin dış politikasını hedef aldı.Doğalgaz kaynaklarında Türkiye'nin dışa bağımlı olduğunu ve Rusya ile İran'dan gaz ithalatını eleştiren İyi Parti Lideri Akşener, Doğu Akdeniz'de de Türkiye'nin doğalgaz aramadığını iddia ederek şu ifadeleri kulandı;'RUSYA'NIN KAYNAKLARINA BEL BAĞLANIYOR''Türk Lirası'ndaki, dünyada eşi benzeri görülmemiş değer kaybı; Putin'e ve İran'a bağlı doğalgaz ithalatından, Azerbaycanlı kardeşlerimizin Türkmen kardeşlerimizin, Özbek kardeşlerimizin Kazak kardeşlerimizin doğalgaz kaynakları dururken Rusya'nın kaynaklarına, bel bağlamaktan kaynaklanıyor.'BİR TEK BİZ...'Akdeniz'de, herkes gaz arıyor, bir tek biz arayamıyoruz. Çünkü dış politikadaki politikasızlık, enerjide de bizi vuruyor. Üstelik doğalgaz sadece pahalı değil, aynı zamanda miktarı da yetersiz. Doğalgaz kesintileri, hâlâ yüzde 20 oranında, devam ediyor.'