PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Mardin'de "Eren Kış-29 Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Hakan Öcalan Operasyonu" başlatıldı.Operasyonda Mardin İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 571 personel 38 operasyonel tim görev alıyor.Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren operasyonları kararlılıkla devam ediyor.