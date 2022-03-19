Bakırköy’de AVM otoparkında dehşet! Sevgilisini öldürüp intihar etti

Bakırköy'de bir alışveriş merkezinin otoparkında İ.B.(21) adlı erkek, tartıştığı sevgilisi Y.S.(21)'ye tüfekle ateş edip, aynı tüfekle intihar etti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan kadın da hayatını kaybetti. Her ikisinin de öğrenci oldukları öğrenildi. İşte kan donduran olayın detayları!

Dehşete düşüren olay, akşam saatlerinde Bakırköy'deki bir alışveriş merkezinin otoparkında meydana geldi. İddialara göre, İ.B. isimli erkek, otoparkta tartıştığı sevgilisi Y.S.'ye tüfekle ateş edip, aynı tüfekle intihar etti.İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri, ağır yaralanan kadını hastaneye kaldırdı.Yapılan tüm müdahalelere rağmen kadın hayatını kaybetti. İ.B.'nin ise olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.Olayla ilgili inceleme sürüyor. Her ikisinin de öğrenci oldukları öğrenildi. Çiftin cesetleri otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.