  • USD: 14,67 - 14,70
  • EURO: 16,21 - 16,24
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İstanbul'un 260 yıllık sırrı! Oturan iflah olmuyor...

Kanlıca'daki 260 yıllık Saffet Paşa Yalısı, Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküşüne tanıklık etti. Bu yalıya ayak basanlar, ya iflas etti, ya öldü, ya da hapishaneye girdi. Şimdi de iki kardeş Ahmet ve Zafer Toksöz'ün arası yalının satışı nedeniyle açıldı.

Ekleme: 18.03.2022 - 10:28 Güncelleme: 18.03.2022 - 10:37 / Editör: Ozge Selin
İstanbul'un 260 yıllık sırrı! Oturan iflah olmuyor...
İstanbul Boğazı'nın kıyısında dizili yalılar, Türkiye'de zenginliğin sembolü. Ancak bunlardan biri var ki sahiplerine hiçbir zaman mutluluk getirmedi. Büyük üzüntüler yaşayan Saffet Paşa, kendi adını taşıyan bu yalıda öldü. Yalı defalarca yandı. Sabancı ailesiyle birlikte Akbank'ı kuran Ahmet Sapmaz tekstil sektöründe büyük yatırımlara imza attı.

İstanbul'un 260 yıllık sırrı! Oturan iflah olmuyor...

Yalının yeni sahibi Sapmaz, battı. 1998'de vefat etti, yalı satıldı. Dinç Bilgin, Saffet Paşa Yalısı'nı satın aldıktan sonra hayatı karardı. Dinç Bilgin batan bankalar arasında olan Etibank'ın sahibiydi ve bütün mal varlığına el konuldu. Dinç Bilgin 10.5 ay tutuklu olarak yargılandı. TMSF'ye devredilen Saffet Paşa Yalısı, 2002 yılında 5 milyon dolara satıldı. Yalının yeni sahibi Erol Toksöz de Türkiye'nin sayılı zenginleri arasındaydı. Toksöz de 8 Ocak 2012'de öldü. Şimdilerde iki kardeş Ahmet Toksöz ve Zafer Toksöz birbirine düştü. Gözde yalının satışına ilişkin süreç, Beykoz 2. Sulh Hukuk Mahkemesi'ne geldi. Zafer Toksöz, en kısa sürede yalının satılmasını istedi. Şimdi mahkeme satış için harekete geçti.

İstanbul'un 260 yıllık sırrı! Oturan iflah olmuyor...

KARDEŞLER KÜSTÜ
Zafer Toksöz yalının en kısa sürede satılması için kardeşi Ahmet'le karşı karşıya geldi.
Başkan Erdoğan'dan 18 Mart Çanakkale Şehitleri Anma Günü'nde önemli açıklamalar
Türk savunma sanayii Afrika'ya ihracatta yüzde 608 artış gösterdi!
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov 'Bu bir rekordur' dedi ve açıkladı: '5 binden fazla yaptırım kararı alındı'
Biden, Putin'e 'Katil' demişti! 24 yıl önce söyledikleri gündem oldu: Belgrad'ın bombalanması fikri bana ait
İmamoğlu korkusuyla kongreleri yaptırmayan CHP lideri Kılıçdaroğlu 2023 öncesi CHP'yi ateşe mi attı? Kavga derinleşiyor
ABD basınından dikkat çeken TB2 analizi: Bayraktar olmadan olmaz
ABD'den ürküten iddia: Savaş uzarsa Putin nükleer silaha başvurabilir
'Göçmenleri öldürüp sınıra gömdük' demişti! Belarus'a sığınan asker ölü bulundu
TÜGVA kumpasçısı Ramazan Aydoğdu hakkında istenen ceza belli oldu!
Kadirov Ukrayna'ya silah gönderen Biden'a teşekkür etti: Ağzımın suyu aktı
Asgari ücrete yarıyıl zammı yapılabileceği açıklandı!
Çanakkale Savaşı gazisinin 110 yaşındaki eşi o günleri anlattı
Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Seyit Çabuk, büyük dedesi Seyit Onbaşı’nın izinde!
18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nde düşman nasıl bozguna uğratıldı? İşte tarihi zaferin hikayesi...
Tüm polisleri ilgilendiriyor! Maaşlara ilave ödeme yatacak
İşgal saldırılarında 23'üncü gün: Bir kent tamamen yok oldu
Rus ordusunun ilerleyişi durdu
Putin, Zelenskiy ile görüşebileceğini söyledi! Erdoğan'a talebini iletti
EPDK'dan flaş karar! Vatandaş elektrik faturalarında rahatlayacak! Elektrik satış fiyatına sınır
138 yıllık hayal gerçek oldu! Çanakkale Köprüsü, 415 milyon euro tasarruf sağlayacak!
Çiftçi destekleri sadeleşiyor! Destekte kafa karışıklığına son!

Çiftçi destekleri sadeleşiyor! Destekte kafa karışıklığına son!

İstanbul'da beklenen kar başladı! Kaç gün sürecek? İşte gelen açıklamalar

İstanbul'da beklenen kar başladı! Kaç gün sürecek? İşte gelen açıklamalar

İstanbul'un 260 yıllık sırrı! Oturan iflah olmuyor...

İstanbul'un 260 yıllık sırrı! Oturan iflah olmuyor...

Cinsel fantazi öldürecekti! İdrar yolları enfeksiyonu için gitti mesanesinden cam bardak çıktı

Cinsel fantazi öldürecekti! İdrar yolları enfeksiyonu için gitti mesanesinden cam bardak çıktı

Yağışlar fayda etti mi? İstanbul barajlarında son durum ne?

Yağışlar fayda etti mi? İstanbul barajlarında son durum ne?

Herkes Arda Güler'in bu fotoğrafını konuşuyor! Sosyal medyada olay oldu...

Herkes Arda Güler'in bu fotoğrafını konuşuyor! Sosyal medyada olay oldu...