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Athletic Bilbao - Getafe Maçı Ne Zaman? Athletic Bilbao - Getafe Maçı Hangi Kanalda?

Athletic Bilbao – Getafe maçı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Athletic Bilbao – Getafe maçı ne zaman sorusu yer aldı. Peki, Athletic Bilbao – Getafe maçı ne zaman? Athletic Bilbao – Getafe maçı saat kaçta? Athletic Bilbao – Getafe hangi kanalda? İşte merak edilenler...

Ekleme: 18.03.2022 - 16:47 Güncelleme: 18.03.2022 - 16:52 / Editör: Ozge Selin
Athletic Bilbao - Getafe Maçı Ne Zaman? Athletic Bilbao - Getafe Maçı Hangi Kanalda?
Athletic Bilbao - Getafe maçı futbolseverler tarafından ilgiyle takip ediliyor. İspanya La Liga heyecanı devam ederken maçla ilgili detaylar da araştırılmaya başlandı. Athletic Bilbao – Getafe maçı ne zaman ve Athletic Bilbao – Getafe maçı hangi kanalda soruları en sık aratılanlar arasında yer alıyor. İki takımın da hazırlıklarını tamamladığı belirtildi. Athletic Bilbao – Getafe maçı ne zaman ve Athletic Bilbao – Getafe maçı saat kaçta sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.

Athletic Bilbao – Getafe Maçı Ne Zaman?


Athletic Bilbao – Getafe maçı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Athletic Bilbao – Getafe maçı ne zaman ve Athletic Bilbao – Getafe maçı saat kaçta soruları yer aldı. 18 Mart Cuma günü yani bu akşam 23.00’da başlayacak. Spor Smart kanalından canlı bir şekilde karşılaşmayı izleyebilirsiniz.


Athletic Bilbao - Getafe Maçı Ne Zaman? Athletic Bilbao - Getafe Maçı Hangi Kanalda?

18 Mart Bugün Hangi Maçlar Var?


18 Mart maç takvimi birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 18 Mart bugün hangi maçlar var sorusu yer aldı. İşte bugün oynanacak maçlar;

20:00 Ç.Rizespor – Trabzonspor Spor Toto Süper Lig Bein Sports 1

20:00 Fatih Karagümrük – Kayserispor Spor Toto Süper Lig Bein Sports 2

20:00 Dragovoljac – Istra 1961 Hırvatistan 1. Ligi Bilyoner

20:00 Dublin – Bohemians 1905 İrlanda Premier Ligi Bilyoner

20:00 KGHM Zaglebie – Warta Polonya Ekstraklasa Bilyoner

20:30 Erzgebirge Aue – Karlsruhe Almanya Bundesliga 2 Tivibu Spor 3, Bein Sports 4

20:30 St.Pauli – Heidenheim Almanya Bundesliga 2 Bein Sports 3, Tivibu Spor 2

Athletic Bilbao - Getafe Maçı Ne Zaman? Athletic Bilbao - Getafe Maçı Hangi Kanalda?


20:30 Aus Lustenau – Rapid Wien 2 Avusturya 1. Ligi Bilyoner

20:30 Austria II – St.Polten Avusturya 1. Ligi Bilyoner

20:30 Horn – Lafnitz Avusturya 1. Ligi Bilyoner

20:30 Vorwarts Steyr – Grazer Avusturya 1. Ligi Bilyoner

20:30 Esbjerg – Lyngby Danimarka 1. Ligi Bilyoner

20:30 F.Amager – Hobro Danimarka 1. Ligi Bilyoner

20:30 Fredericia – Koge Danimarka 1. Ligi Bilyoner 20:30 Helsingor – Jammerbugt Danimarka 1. Ligi Bilyoner
20:30 Nykobing – AC Horsens Danimarka 1. Ligi Bilyoner

20:30 Vendsyssel – Hvidovre IF Danimarka 1. Ligi Bilyoner

20:45 Sassuolo – Spezia İtalya Serie A S Sport 2, S Sport Plus

22:00 Heerenveen – Heracles Hollanda Eredivisie Bilyoner

22:00 Almere – Den Bosch Hollanda Eerste Divisie Bilyoner

22:00 ADO Den Haag – Volendam Hollanda Eerste Divisie Bilyoner

22:00 De Graafschap – Maastricht Hollanda Eerste Divisie Bilyoner

22:00 Helmond – NAC Breda Hollanda Eerste Divisie BilyonerSU

22:00 Jong Ajax – Eindhoven Hollanda Eerste Divisie Bilyoner

22:00 Jong PSV – Roda Hollanda Eerste Divisie Bilyoner

22:00 Jong Utrecht – Jong AZ Hollanda Eerste Divisie Bilyoner

22:00 Oss – Excelsior Hollanda Eerste Divisie Bilyoner

22:00 SC Telstar – Dordrecht Hollanda Eerste Divisie Bilyoner

22:00 Mouscron – Deinze Belçika 1. B Ligi Bilyoner

22:25 Amstetten – Innsbruck Avusturya 1. Ligi Bilyoner

22:30 Bochum – Monchengladbach Almanya Bundesliga Bein Sports 2, Tivibu Spor 2

22:30 Pogon Szczecin – Wisla Plock Polonya Ekstraklasa Bilyoner

22:45 St.Gilloise – Oostende Belçika Pro League Tivibu Spor 3

22:45 Derry City – St. Patricks İrlanda Premier Ligi Bilyoner

22:45 Drogheda – Dundalk İrlanda Premier Ligi Bilyoner

22:45 Shelbourne – Finn Harps İrlanda Premier Ligi Bilyoner

22:45 Dunfermline – Morton İskoçya Championship Bilyoner

23:00 Wolverhampton – Leeds United İngiltere Premier Lig S Sport Plus, S Sport

23:00 Genoa – Torino İtalya Serie A S Sport 2, S Sport Plus

23:00 St. Etienne – Troyes Fransa Ligue 1 Bein Sports Max 1

23:00 Athletic Bilbao – Getafe İspanya La Liga S Sport Plus

23:00 Shamrock Rovers – Sligo Rovers İrlanda Premier Ligi Bilyoner

23:00 Huesca – Burgos İspanya La Liga 2 Bilyoner

23:15 Vizela – Famalicao Portekiz Liga NOS Bilyoner

23:30 San Martin – Carlos Mannucci Peru Primera-Apertura Bilyoner
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