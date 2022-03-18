Athletic Bilbao - Getafe Maçı Ne Zaman? Athletic Bilbao - Getafe Maçı Hangi Kanalda?
Athletic Bilbao – Getafe maçı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Athletic Bilbao – Getafe maçı ne zaman sorusu yer aldı. Peki, Athletic Bilbao – Getafe maçı ne zaman? Athletic Bilbao – Getafe maçı saat kaçta? Athletic Bilbao – Getafe hangi kanalda? İşte merak edilenler...
Athletic Bilbao - Getafe maçı futbolseverler tarafından ilgiyle takip ediliyor. İspanya La Liga heyecanı devam ederken maçla ilgili detaylar da araştırılmaya başlandı. Athletic Bilbao – Getafe maçı ne zaman ve Athletic Bilbao – Getafe maçı hangi kanalda soruları en sık aratılanlar arasında yer alıyor. İki takımın da hazırlıklarını tamamladığı belirtildi. Athletic Bilbao – Getafe maçı ne zaman ve Athletic Bilbao – Getafe maçı saat kaçta sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.
Athletic Bilbao – Getafe Maçı Ne Zaman?
Athletic Bilbao – Getafe maçı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Athletic Bilbao – Getafe maçı ne zaman ve Athletic Bilbao – Getafe maçı saat kaçta soruları yer aldı. 18 Mart Cuma günü yani bu akşam 23.00’da başlayacak. Spor Smart kanalından canlı bir şekilde karşılaşmayı izleyebilirsiniz.
18 Mart Bugün Hangi Maçlar Var?
18 Mart maç takvimi birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 18 Mart bugün hangi maçlar var sorusu yer aldı. İşte bugün oynanacak maçlar;
20:00 Ç.Rizespor – Trabzonspor Spor Toto Süper Lig Bein Sports 1
20:00 Fatih Karagümrük – Kayserispor Spor Toto Süper Lig Bein Sports 2
20:00 Dragovoljac – Istra 1961 Hırvatistan 1. Ligi Bilyoner
20:00 Dublin – Bohemians 1905 İrlanda Premier Ligi Bilyoner
20:00 KGHM Zaglebie – Warta Polonya Ekstraklasa Bilyoner
20:30 Erzgebirge Aue – Karlsruhe Almanya Bundesliga 2 Tivibu Spor 3, Bein Sports 4
20:30 St.Pauli – Heidenheim Almanya Bundesliga 2 Bein Sports 3, Tivibu Spor 2
20:30 Aus Lustenau – Rapid Wien 2 Avusturya 1. Ligi Bilyoner
20:30 Austria II – St.Polten Avusturya 1. Ligi Bilyoner
20:30 Horn – Lafnitz Avusturya 1. Ligi Bilyoner
20:30 Vorwarts Steyr – Grazer Avusturya 1. Ligi Bilyoner
20:30 Esbjerg – Lyngby Danimarka 1. Ligi Bilyoner
20:30 F.Amager – Hobro Danimarka 1. Ligi Bilyoner
20:30 Fredericia – Koge Danimarka 1. Ligi Bilyoner 20:30 Helsingor – Jammerbugt Danimarka 1. Ligi Bilyoner
20:30 Nykobing – AC Horsens Danimarka 1. Ligi Bilyoner
20:30 Vendsyssel – Hvidovre IF Danimarka 1. Ligi Bilyoner
20:45 Sassuolo – Spezia İtalya Serie A S Sport 2, S Sport Plus
22:00 Heerenveen – Heracles Hollanda Eredivisie Bilyoner
22:00 Almere – Den Bosch Hollanda Eerste Divisie Bilyoner
22:00 ADO Den Haag – Volendam Hollanda Eerste Divisie Bilyoner
22:00 De Graafschap – Maastricht Hollanda Eerste Divisie Bilyoner
22:00 Helmond – NAC Breda Hollanda Eerste Divisie BilyonerSU
22:00 Jong Ajax – Eindhoven Hollanda Eerste Divisie Bilyoner
22:00 Jong PSV – Roda Hollanda Eerste Divisie Bilyoner
22:00 Jong Utrecht – Jong AZ Hollanda Eerste Divisie Bilyoner
22:00 Oss – Excelsior Hollanda Eerste Divisie Bilyoner
22:00 SC Telstar – Dordrecht Hollanda Eerste Divisie Bilyoner
22:00 Mouscron – Deinze Belçika 1. B Ligi Bilyoner
22:25 Amstetten – Innsbruck Avusturya 1. Ligi Bilyoner
22:30 Bochum – Monchengladbach Almanya Bundesliga Bein Sports 2, Tivibu Spor 2
22:30 Pogon Szczecin – Wisla Plock Polonya Ekstraklasa Bilyoner
22:45 St.Gilloise – Oostende Belçika Pro League Tivibu Spor 3
22:45 Derry City – St. Patricks İrlanda Premier Ligi Bilyoner
22:45 Drogheda – Dundalk İrlanda Premier Ligi Bilyoner
22:45 Shelbourne – Finn Harps İrlanda Premier Ligi Bilyoner
22:45 Dunfermline – Morton İskoçya Championship Bilyoner
23:00 Wolverhampton – Leeds United İngiltere Premier Lig S Sport Plus, S Sport
23:00 Genoa – Torino İtalya Serie A S Sport 2, S Sport Plus
23:00 St. Etienne – Troyes Fransa Ligue 1 Bein Sports Max 1
23:00 Athletic Bilbao – Getafe İspanya La Liga S Sport Plus
23:00 Shamrock Rovers – Sligo Rovers İrlanda Premier Ligi Bilyoner
23:00 Huesca – Burgos İspanya La Liga 2 Bilyoner
23:15 Vizela – Famalicao Portekiz Liga NOS Bilyoner
23:30 San Martin – Carlos Mannucci Peru Primera-Apertura Bilyoner