Athletic Bilbao - Getafe Maçı Ne Zaman? Athletic Bilbao - Getafe Maçı Hangi Kanalda?

Athletic Bilbao – Getafe maçı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Athletic Bilbao – Getafe maçı ne zaman sorusu yer aldı. Peki, Athletic Bilbao – Getafe maçı ne zaman? Athletic Bilbao – Getafe maçı saat kaçta? Athletic Bilbao – Getafe hangi kanalda? İşte merak edilenler...

Athletic Bilbao – Getafe Maçı Ne Zaman?



18 Mart Bugün Hangi Maçlar Var?



Athletic Bilbao - Getafe maçı futbolseverler tarafından ilgiyle takip ediliyor. İspanya La Liga heyecanı devam ederken maçla ilgili detaylar da araştırılmaya başlandı.vesoruları en sık aratılanlar arasında yer alıyor. İki takımın da hazırlıklarını tamamladığı belirtildi.vesorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.Athletic Bilbao – Getafe maçı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındavesoruları yer aldı. 18 Mart Cuma günü yani bu akşam 23.00’da başlayacak. Spor Smart kanalından canlı bir şekilde karşılaşmayı izleyebilirsiniz.18 Mart maç takvimi birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındasorusu yer aldı. İşte bugün oynanacak maçlar;20:00 Ç.Rizespor – Trabzonspor Spor Toto Süper Lig Bein Sports 120:00 Fatih Karagümrük – Kayserispor Spor Toto Süper Lig Bein Sports 220:00 Dragovoljac – Istra 1961 Hırvatistan 1. Ligi Bilyoner20:00 Dublin – Bohemians 1905 İrlanda Premier Ligi Bilyoner20:00 KGHM Zaglebie – Warta Polonya Ekstraklasa Bilyoner20:30 Erzgebirge Aue – Karlsruhe Almanya Bundesliga 2 Tivibu Spor 3, Bein Sports 420:30 St.Pauli – Heidenheim Almanya Bundesliga 2 Bein Sports 3, Tivibu Spor 220:30 Aus Lustenau – Rapid Wien 2 Avusturya 1. Ligi Bilyoner20:30 Austria II – St.Polten Avusturya 1. Ligi Bilyoner20:30 Horn – Lafnitz Avusturya 1. Ligi Bilyoner20:30 Vorwarts Steyr – Grazer Avusturya 1. Ligi Bilyoner20:30 Esbjerg – Lyngby Danimarka 1. Ligi Bilyoner20:30 F.Amager – Hobro Danimarka 1. Ligi Bilyoner20:30 Fredericia – Koge Danimarka 1. Ligi Bilyoner 20:30 Helsingor – Jammerbugt Danimarka 1. Ligi Bilyoner20:30 Nykobing – AC Horsens Danimarka 1. Ligi Bilyoner20:30 Vendsyssel – Hvidovre IF Danimarka 1. Ligi Bilyoner20:45 Sassuolo – Spezia İtalya Serie A S Sport 2, S Sport Plus22:00 Heerenveen – Heracles Hollanda Eredivisie Bilyoner22:00 Almere – Den Bosch Hollanda Eerste Divisie Bilyoner22:00 ADO Den Haag – Volendam Hollanda Eerste Divisie Bilyoner22:00 De Graafschap – Maastricht Hollanda Eerste Divisie Bilyoner22:00 Helmond – NAC Breda Hollanda Eerste Divisie BilyonerSU22:00 Jong Ajax – Eindhoven Hollanda Eerste Divisie Bilyoner22:00 Jong PSV – Roda Hollanda Eerste Divisie Bilyoner22:00 Jong Utrecht – Jong AZ Hollanda Eerste Divisie Bilyoner22:00 Oss – Excelsior Hollanda Eerste Divisie Bilyoner22:00 SC Telstar – Dordrecht Hollanda Eerste Divisie Bilyoner22:00 Mouscron – Deinze Belçika 1. B Ligi Bilyoner22:25 Amstetten – Innsbruck Avusturya 1. Ligi Bilyoner22:30 Bochum – Monchengladbach Almanya Bundesliga Bein Sports 2, Tivibu Spor 222:30 Pogon Szczecin – Wisla Plock Polonya Ekstraklasa Bilyoner22:45 St.Gilloise – Oostende Belçika Pro League Tivibu Spor 322:45 Derry City – St. Patricks İrlanda Premier Ligi Bilyoner22:45 Drogheda – Dundalk İrlanda Premier Ligi Bilyoner22:45 Shelbourne – Finn Harps İrlanda Premier Ligi Bilyoner22:45 Dunfermline – Morton İskoçya Championship Bilyoner23:00 Wolverhampton – Leeds United İngiltere Premier Lig S Sport Plus, S Sport23:00 Genoa – Torino İtalya Serie A S Sport 2, S Sport Plus23:00 St. Etienne – Troyes Fransa Ligue 1 Bein Sports Max 123:00 Athletic Bilbao – Getafe İspanya La Liga S Sport Plus23:00 Shamrock Rovers – Sligo Rovers İrlanda Premier Ligi Bilyoner23:00 Huesca – Burgos İspanya La Liga 2 Bilyoner23:15 Vizela – Famalicao Portekiz Liga NOS Bilyoner23:30 San Martin – Carlos Mannucci Peru Primera-Apertura Bilyoner