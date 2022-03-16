Ukrayna'dan 'Rusya sivilleri canlı kalkan yapacak' iddiası!

Savaşın başladığı günden beri Rusya'nın Ukrayna'daki sivil yerleşim yerlerine bomba yağdırdığı haberlerinin ardı arkası kesilmiyor. Rus birliklerin özellikle hastaneleri hedef alması dünya basınında büyük yankı uyandırdı. Rusya'nın iddiaları reddetmesine rağmen bölgeden gelen görüntüler acı gerçeği gözler önüne serdi.Geçtiğimiz hafta Rusya, kentte kadın ve doğum hastanesi hedef alındı. Bir çok hamile kadın ve bebeği bombaların hedefi oldu. Dünyayı sarsan saldırının üzerinden bir kaç gün geçmeden Rus birlikleri bu kez de bir onkoloji hastanesi vurdu.500 KİŞİ REHİN TUTULUYORBugün, stratejik liman kenti Mariupol'den benzer bir haber geldi. İddialara göre Rus birlikleri güney şehrindeki bir hastaneyi ele geçirdi. Rus askerleri içerideki 500 kişiyi 'canlı kalkan' olarak kullanmak için rehin tutuyor.ÇEVRE EVLERDEKİ SİVİLLERİ BURAYA GETİRDİLERBölge Valisi Pavlo Kyrylenko'ya göre Rus güçleri, hastane yakınındaki evlerden 400 kişiyi ve hastane içinde bulunan 100 doktor ve hastayı bina içinde topladı.CANLI KALKAN İDDİASIYoğun bakım hastanesi olarak da bilinen hastanede ise Rus askerlerinin içeridekileri canlı kalkan olarak kullandığını söyledi.'ÇOK SERT ATEŞ EDİYORLAR'Kyrykleenko, 'Hastaneden çıkmak imkansız, çok sert ateş ediyorlar' dedi.TEDAVİLER SIĞINAKLARDA SÜRÜYORHastanenin ana binası bombardıman nedeniyle ağır hasar gördü ancak sağlık personeli bodrumda kurulan derme çatma koğuşlarda hastaları tedavi etmeye devam ediyor.Yoğun bakım hastanesi olarak da bilinen hastanenin saldırılardan önceki hali.PREMATÜRE BEBEKLER ORTADA KALDIBölgeden gelen tek acı haber bu değil. Günlerdir aralıksız devam eden bombardımandan kaçmak isteyen binlerce kişi bölgeyi terk etti. Aileler akın akın kaçmaya çalışırken Mariupol hastanelerinde umutsuz sahneler vardı.Şehrin üç numaralı hastanesinde, anne babaları ölmüş ya da kenti terk etmek zorunda kalmış küçük prematüre bebekler savaşın ortasında yaşam mücadelesi veriyor.350 BİN KİŞİ KENTTE MAHSURMariupol Belediye Başkanı Danışmanı Petro Andriushchenko, dün bölgedeki duruma ilişkin yaptığı açıklamada, “Rus saldırılarının başlamasının ardından ilk 3 günde 690 bin kişi tahliye edildi.Ancak 1 Mart'tan bu yana 350 bin kişi de kentte mahsur kaldı.İnsanların büyük bir kısmı binaların bodrum katlarında ya da sığınaklarında insani olmayan koşullarda kalıyor. Gıda yok, su yok, elektrik yok, ısıtıcı yok” ifadelerini kullandı.' dedi.