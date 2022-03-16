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San Sebastian Cheesecake Nasıl Yapılır? Evde Kolay San Sebastian Cheesecake Tarifi

San Sebastian Cheesecake tarifi birçok kişi tarafından merak ediliyor. bu nedenle en sık aratılanlar arasında San Sebastian Cheesecake tarifi nasıl yapılır sorusu yer alıyor. Peki, San Sebastian Cheesecake nasıl yapılır? San Sebastian Cheesecake kaç kalori? San Sebastian Cheesecake tarifi nedir? İşte merak edilenler...

Ekleme: 16.03.2022 - 15:08 Güncelleme: 16.03.2022 - 15:50 / Editör: Ozge Selin
San Sebastian Cheesecake Nasıl Yapılır? Evde Kolay San Sebastian Cheesecake Tarifi
San Sebastian Cheesecake tarifi birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında San Sebastian Cheesecake nasıl yapılır ve San Sebastian Cheesecake tarifi nedir sorusu yer alıyor. Tüm dünyada oldukça popüler olan bu tarif hakkında birçok kişi araştırmalara başladı. San Sebastian Cheesecake nasıl yapılır ve evde kolay San Sebastian Cheesecake tarifi için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.

San Sebastian Cheesecake İçin Gerekli Malzemeler Nelerdir?

San Sebastian Cheesecake için gerekli malzemeler birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında San Sebastian Cheesecake için gerekli malzemeler nelerdir sorusu yer alıyor. Bu tarifi yaparken dikkat etmeniz gerekenler arasında ürünlerin kalitesi yer almaktadır. Bu nedenle ürünlerin tazeliğine ve kalitesine dikkat ederek satın almalısınız. İşte San Sebastian Cheesecake için gerekli malzemeler;

 

300 gram toz şeker (1,5 su bardağından biraz fazla)
60 gram un (Dolu dolu 2 yemek kaşığı)
4 adet yumurta (mutlaka oda ısısında olmalı)
950 gram taze peynir (mutlaka oda ısısında olmalı)
2 paket vanilya şekeri
500 gram krema (mutlaka oda ısısında olmalı)
1 çimdik tuz


San Sebastian Cheesecake Nasıl Yapılır? Evde Kolay San Sebastian Cheesecake Tarifi

San Sebastian Cheesecake Nasıl Yapılır?


San Sebastian Cheesecake tarifi için gerekli malzemeleri aldıysanız San Sebastian Cheesecake nasıl yapılır sorusuna cevap verebiliriz. Birçok kişi tarafından oldukça sevilen bu tarif genellikle dışarıda tüketilen tatlılardandır. Fakat evinizde bu tarifi çok daha ekonomik ve lezzetli bir şekilde ortaya çıkarabilirsiniz. San Sebastian Cheesecake için yumurtayı ve şekeri iyice köpürene kadar çırpın. Unu ve vanilyayı küçük bir kabın içinde karıştırın. Eleyerek harcınıza ekleyin. Kaşık yardımıyla karıştırdıktan sonra tuz serpiştirin ve yüksek dozdaki mikser yardımıyla iyice homojen bir hale gelmesini sağlayın. Peynirini de ekledikten sonra tekrar çırpma işlemine devam edin. Kremayı da ekleyip çırptıktan sonra kelepçeli kalıbın altına alüminyum serin. Ardından harcınızı bu kalıba dökün. Kelepçenin içi kısımlarına yağlı kağıt yerleştirmeyi unutmayın. 210 derecelik önceden ısıttığınız fırında üstü karamelize bir hale gelene kadar pişirin. Afiyetle San Sebastian Cheesecake tarifinizi tüketebilirsiniz.


San Sebastian Cheesecake Nasıl Yapılır? Evde Kolay San Sebastian Cheesecake Tarifi

San Sebastian Cheesecake Kaç Kalori?

San Sebastian Cheesecake kalori değeri de oldukça merak edilen konular arasında bulunuyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında San Sebastian Cheesecake kaç kalori sorusu yer aldı. San Sebastian Cheesecake tatlısının 1 diliminde yaklaşık 370 kalori bulunur. Bu nedenle tüketmede önce porsiyon kontrolünün sağlanması ve sık sık tüketilmemesi tavsiye edilir.

San Sebastian Cheesecake nasıl yapılır ve evde kolay San Sebastian Cheesecake tarifi için detayları sizler için derledik. Konuyla ilgili güncel gelişmeler ve birçok farklı tarif için sitemizi takip etmeye devam edebilirsiniz.
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