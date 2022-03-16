Piyasalar merakla bekliyordu! Fed faiz kararını açıkladı
Son dakika haberine göre, Fed faiz kararını açıkladı. Tüm dünyada gözler bir süredir Fed'in faiz kararlarına çevrilmişti. ABD Merkez Bankası (Fed), 2018’den bu yana ilk kez faiz artırımına giderek politika faizini 25 baz puan artışla yüzde 0,25-0,50 aralığına yükseltti.
Piyasalar bir süredir Fed'in faiz kararına kilitlenmişti. Fed faiz kararının ne olacağı günlerdir merak konusuydu. Son dakika gelişmesine göre, Fed faiz kararını açıkladı. ABD Merkez Bankası (Fed), 2018'den bu yana ilk kez faiz artırımına giderek politika faizini 25 baz puan artışla yüzde 0,25-0,50 aralığına yükseltti.
NEW YORK BORSASI FED'İN FAİZ KARARI ÖNCESİ YÜKSELİŞLE AÇILMIŞTI
New York borsası, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı öncesi güne yükselişle başlamıştı.