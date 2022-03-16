Piyasalar merakla bekliyordu! Fed faiz kararını açıkladı

Son dakika haberine göre, Fed faiz kararını açıkladı. Tüm dünyada gözler bir süredir Fed'in faiz kararlarına çevrilmişti. ABD Merkez Bankası (Fed), 2018’den bu yana ilk kez faiz artırımına giderek politika faizini 25 baz puan artışla yüzde 0,25-0,50 aralığına yükseltti.