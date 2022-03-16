Petrol sert düştü! Akaryakıt fiyatlarına peş peşe yeni indirim geldi!

Motorin fiyatları için gelen 2,38 TL indirimin ardından bugün de hem benzin hem de motorin için yeni indirimler yapıldı. Buna göre benzin fiyatı 1,76 TL motorin ise 0,93 TL ucuzladı. Petrol fiyatları ise 13,5 yılın zirvesi olan 133 dolardan 97,5 dolar düzeyine kadar çekildi. İşte bayı fiyatlarına göre İstanbul, Ankara ve İzmir için yeni akaryakıt fiyatları...MOTORİN VE BENZİN FİYATI İÇİN PEŞ PEŞE İNDİRİMLERPetrol fiyatları 2 haftanın en düşük seviyesi olan 100 dolar psikolojik bandının altına çekildi. Bu durumun motorin ve benzin fiyatı başta olmak üzere akaryakıt için indirim olarak yansıması bekleniyordu. Önceki gün 2,38 TL'lik motorin indirimi sonrası, bugün hem benzin hem de motorin için indirim geldi.PETROL HANGİ GELİŞMELERİ FİYATLIYOR?Son dönemde Rusya ile Ukrayna arasında ateşkes görüşmelerinin öne çıkması ve iyimser mesajlar verilmesi, Çin'in Covid-19 salgını karşısında katı tedbirlere başvurmasının petrol talebinde artışı yavaşlatacağı beklentileri, AB ülkelerinin Rusya'ya petrol konusunda bir kısıklama getirmemesi ve Rusya'nın da doğal gaz ve petrol ihracatını sürdürmesi nedeniyle fiyatlar geri çekilmeye başladı.BRENT PETROL 13,5 YILIN ZİRVESİNDEN DÜŞTÜSerbest piyasada petrol fiyatları 133 dolardan yüzde 25'in üzerinde değer kaybına uğrayarak 100 dolar psikolojik bandını aşağı yönlü kırdı ve 2 haftanın en düşük seviyesi olan 97,5 dolara çekildi.BENZİN VE MOTORİN İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE NE KADAR OLDU?Motorin fiyatları için 2,38 TL indirimin ardından bugün de 0,93 TL, benzin fiyatı içinse 1,76 TL indirim yaşandı. Buna göre akaryakıt firmalarının internet sitesindeki güncel verilere göre;İstanbul'da yeni motorin fiyatı 19,66 TL,İstanbul'da yeni benzin fiyatı 18,71 TL,Ankara'da yeni motorin fiyatı 19,81 TL,Ankara'da yeni benzin fiyatı 18,81 TL,İzmir'de yeni motorin fiyatı 19,82 TL,İzmir'de yeni benzin fiyatı 18,83 TL oldu.NOT: Fiyatlar ve indirimler hesaplanan rakamlardır. Rakamlar akaryakıt bayileri, şehir ve kentlere göre birkaç kuruşluk farklılık gösterebilir.PETROL FİYATLARI İÇİN DÜŞÜŞLE BERABER YENİ İNDİRİMLER GELEBİLİRAkaryakıtta petrole paralel indirimlerin sürmesi bekleniyor. 16 Mart'ı 17 Mart'a bağlayacak gece yarısı da yine benzin ve motorinde geçerli olacak şekilde 1 TL'nin üzerinde indirim beklentisi olduğu ifade ediliyor.AKARYAKIT İNDİRİMLERİ POMPAYA YANSIYACAKAkaryakıtta yapılan ve yapılacak indirimler pompaya yansıyacak. Ancak kesin indirim veya zam miktarları EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz'ın açıklamasına göre saat 22:00'de belli oluyor.AKARYAKIT FİYATLARI HESAPLAMASI NASIL YAPILIYOR?Akaryakıt fiyatları Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kuru tarafındaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan motorin ve benzin fiyatı, rekabet ve serbesti sebebiyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.