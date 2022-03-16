MSÜ 2022 Sınav Soruları Nasıl Olacak? 2022 MSÜ Sınavı Konu Dağılımı

MSÜ 2022 Sınav Soruları ve Konu Dağılımı Nasıl Olacak?



MSÜ Sınav Giriş Yerleri Açıklandı Mı?



MSÜ Başvuru Şartları Neler?



2022 MSÜ sınavı konu dağılımı sınava girecek adaylar tarafından oldukça merak ediliyor.vesoruları en sık aratılanlar arasında yer aldı. Bu nedenle birçok kişi konu hakkındaki araştırmalarını hızlandırdı. Sınava hazırlanan adaylar konuyla ilgili detayları merak ediyor. Milli Savunma Üniversitesi'ne girme hayali kuran öğrenciler sınav tarihini heyecanla bekliyor.vehakkında detaylı bilgiye sahip olmak için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.MSÜ 2022 konu dağılımı sınava girecek aday öğrenciler tarafından oldukça merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındasorusu yer aldı Sınavda Türkçe, temel matematik, sosyal bilgiler ve fen bilgisi alanlarından sorular çıkacak. 120 çoktan seçmeli sorunun yer alacağı sınavda Türkçe konularından 40 soru çıkacak. Tarihten 5, Coğrafyadan 5, Felsefeden 5, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi yada ilave Felsefe konularından 5 soru olmak üzere toplam 20 soru Sosyal Bilimler konularından oluşacak. Temel Matematik konusu ise 40 sorudan oluşurken Fen Bilimleri alanından 20 soru yer alacak.27 Mart tarihinde gerçekleştirilecek olan MSÜ sınavıyla ilgili olarak birçok kişi araştırmalarını hızlandırdı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındasorusu yer alıyor. Sınav giriş yerlerinin 17 Mart tarihinde açıklanması bekleniyor.Başvuru tarihlerini kaçıran adaylar ve seneye başvurmak isteyenlersorusuna cevap aramaya başladı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında MSÜ başvuru şartları neler sorusu yer aldı. İşte MSÜ başvuru şartlar;k, Harp Okulları/Astsubay Meslek Yüksekokullarından mezun olacakları tarihe kadar diğer vatandaşlıklarından vazgeçmeleri gerekeceğini göz önünde bulundurmalıdırlar.). 2) Harp Okullarına (HO) kadın ve erkek, Astsubay Meslek Yüksekokullarına (Asb. MYO) sadece erkek öğrenci alınacaktır. 3) Gün ve aya bakılmaksızın Harp Okulları için en fazla 20 (yirmi) yaşında olmak (01 Ocak 2002 ve sonrası doğumlu), Astsubay Meslek Yüksekokulları için en fazla 21 (yirmibir) yaşında olmak. (01 Ocak 2001 ve sonrası doğumlu) Yaş hesabı, içinde bulunulan yıldan doğum yılı çıkarılarak hesap edilecektir. Çıkarma işlemi sonucunda elde edilen rakam Harp Okulları için 20, Astsubay Meslek Yüksekokulları için 21 ve daha küçük olmalıdır. Kadın öğrenciler, sadece Harp Okullarına (HO) alınacağından kadın öğrencilerin, en fazla 20 (yirmi) yaşında olmaları (2002 ve sonrası doğumlu) gerekmektedir. 4) Lise ve dengi okullarda öğrenciliği devam edenler için 2022 yılında Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokullarının kesin kayıt işlemlerinin son tarihine kadar mezun olmak veya dönemine bakılmaksızın 2020 ve 2021 yılında mezun olmak (Daha önceki yıllarda mezun olanlar başvuramazlar.). Lise ve dengi okulların tamamından bu maddede belirtilen tarihlerde mezun olan/mezun olabilecek tüm adayların başvuru yapmalarında herhangi bir engel bulunmamaktadır. 2019 yılı ve öncesi bir ortaöğretim kurumundan mezun olanların başvuru yapmaları sistem tarafından engellenecektir (MEB e-Okulda birden fazla ortaöğretim bilgisi olup bunlardan herhangi biri 2019 ve öncesi mezun durumda olanlar dâhil). 5) Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokullarına başvuru için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 27 Mart 2022 tarihinde yapılacak 2022 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2022-MSÜ) katılmış ve bu sınavdan Milli Savunma Bakanlığınca belirlenecek olan çağrı taban puanı almış olmak. 6) ÖSYM Başkanlığınca yapılacak 2022 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2022-MSÜ) katılan adaylar, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini, Milli Savunma Bakanlığı tarafından adaylara duyurulacak tarihler arasında https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresine girerek yapmaları gerekmektedir (Belirtilen süre içerisinde internet sitesi üzerinden tercihini yapmayan adaylar, 2'nci seçim aşamalarına çağrılmayacaklardır.).