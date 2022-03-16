Kılıçdaroğlu’nun eski danışmanı yeniden hakim karşısında

FETÖ'nün İstanbul Üniversitesi’ndeki akademik yapılanmasına ilişkin davada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanlarından Fatih Gürsul 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.Kararın Yargıtay tarafından bozulmasının ardından yeniden görülmeye başlanan davanın ilk duruşması bugün yapıldı. İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan duruşmaya sanık Fatih Gürsul avukatıyla birlikte katıldı.“DAVİD KENYES İLE DOSTLUKLARI VARDI”Tanık dinlenen duruşmada ilk olarak gizli tanık Karadeniz ifade verdi. Fatih Gürsul’un 2000’li yıllarda cemaat evinde kaldığını söyleyen gizli tanık Karadeniz, “Bu evlerde askeri öğrencilere ders anlatırdı. Bir kez evlerine gitmiştim. Sonra sanığı darbe girişimine kadar kendisinden hiç haberim olmadı. Bylock programının patentini alan David Kenyes ile bu kişinin dostlukları vardı” dedi.“TELEFONUMUN İNCELENMESİNİ İSTİYORUM”Tanık ifadesinin ardından söz verilen sanık Fatih Gürsul, gizli tanığın söylediği gibi öğrenci evlerinde kalmadığını ve askeri öğrencilerle hiç tanışmadığını söyledi. Akademisyen olduğunu ve birçok projede yer aldığını söyleyen Gürsul, “Ben danışman olunca basında da çıktım. Beni o zamanlar lise arkadaşım, üniversite arkadaşım olduğunu söyleyen çok kişi aradı. Gizli tanık beni 20 yıldır görmediğini söylüyor. Kendisinin bana ulaşamaması mümkün değildir. Ben insanların göz önünde olan bir kişiyim” dedi.Telefonunu 2015 yılında satın aldığını söyleyen Gürsul, “Bylock tespit tutanağında 2014 yılında kullanıldığını söylüyor. Bunun incelenmesini talep ediyorum. Gözaltına alındığımda dijitaller alındı ve incelemeye gönderildi. 300 tane FETÖ’ye ilişkin anahtar kelime arandı 1 tane bile anahtar kelimeye rastlanılmadı. Bunu da takdirinize bırakıyorum” dedi.15 YILA KADAR HAPİS TALEBİTanık ve sanık beyanlarının ardından duruşma savcısı esasa ilişkin mütalaasını dosyaya sundu. Hazırlanan mütalaada sanık Fatih Gürsul’un, telefonunda Bylock programı tespit edildiği belirtilerek, “Örgüt yapılanmasına dahil olduğu anlaşıldığı, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının kullanmaları amacıyla oluşturulan bir ağ olması nedeniyle örgüt talimatı ile bu ağa dahil olunduğu ve gizlilik sağlamak için haberleşme amacıyla kullanıldığı, bu nedenle örgütle bağlantısını gösteren delil olduğu belirtildiği..” ifadeleri kullanıldı. Mütalaada sanık Fatih Gürsul’un örgütün hiyerarşik yapısına dahil olarak örgüte ait süreklilik, çeşitlilik ve yoğunluk gösteren eylem ve faaliyetlerde bulunduğu belirtilen mütalaada, “terör örgütüne üye olmak” suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. Mütalaanın ardından sanık ve avukatına savunma için süre veren mahkeme duruşmayı erteledi.