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Zelenskiy 19 günlük bilançoyu açıkladı: Rusya'nın kaybı Çeçenistan'ı geçti

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya’nın 19 gün boyunca Ukrayna’da, 2 kez girdiği Çeçenistan’dan daha fazla insan kaybettiğini belirtti. Zelenskiy, Rusya’nın halihazırda 80 savaş uçağı, yüzlerce tank ve binlerce teçhizat kaybettiğini duyurdu.

Zelenskiy 19 günlük bilançoyu açıkladı: Rusya'nın kaybı Çeçenistan'ı geçti
Ekleme: 15.03.2022 - 09:18 Güncelleme: 15.03.2022 - 09:18 / Editör: Ozge Selin
Zelenskiy 19 günlük bilançoyu açıkladı: Rusya'nın kaybı Çeçenistan'ı geçti
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy düzenlediği halka sesleniş konuşmasında, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarının 19. gününe dair yine değerlendirmelerde bulundu.

Rus ordusunun böyle bir direniş beklemediğine dikkat çeken Zelenskiy, "Daha önce olduğu gibi, düşmanın kafası karıştı. Böyle bir direniş beklemiyorlardı. Ama savaşla hiçbir şey elde edemeyeceklerini şimdiden anlamaya başladılar. Ganimetleri alıyoruz ve onları Ukrayna’yı korumak için kullanıyoruz. Bugün, Rus birlikleri aslında ordumuzun ekipman tedarikçilerinden biridir. Bunu bir kabusta göremezlerdi" ifadelerini kullandı.

Sözlerinin devamında, Rusya’nın verdiği kayıpları daha önce Çeçenistan’da verdiği kayıplarla karşılaştıran Zelenskiy, "Yakında Rusya’da düşürülen helikopter sayısı yüzlerce birime ulaşacak. Halihazırda 80 savaş uçağını kaybettiler, yüzlerce tank, binlerce farklı teçhizat. Rus ordusu 19 günde, Çeçenistan’da 2 kanlı ve yıllarca süren savaşta kaybettiğinden daha fazla insan kaybetti" dedi.

"Gerçeği aktarmaya çalışmaktan vazgeçmeyen Ruslara minnettarım"

Ayrıca konuşmasında, Rusya’daki savaş karşıtlarına teşekkür eden Zelenskiy, "Gerçeği aktarmaya çalışmaktan vazgeçmeyen Ruslara minnettarım. Dezenformasyonla mücadele edip, gerçekleri dostlarına, akrabalarına ve yakınlarına söyleyenlere. Ve bireysel olarak, Kanal 1’in (Rus Devlet Televizyonu) stüdyosuna savaşa karşı bir posterle giren kıza. Protesto etmekten korkmayanlara. Ülkeniz tamamen tüm dünyaya kapatılıp çok büyük bir Kuzey Kore’ye dönüşmediği sürece savaşmalısınız. Umudunuzu kaybetmemelisiniz" ifadelerini kaydetti. Rusya’ya karşı kendilerine destek veren ülkelerin ve birliklerin yaptırımlarını sürdürdüğüne de değinen Zelenskiy, "Avrupa Birliği (AB), Rusya’ya karşı 4. yaptırım paketini onayladı. Eminim ki bu da son olmayacak. Rus devletine karşı uygulanacak yeni kısıtlamalar konusunda ortaklarla birlikte çalışıyoruz" dedi.

"Kiev ve Luhansk bölgelerinden 3 bin 806 kişi tahliye edildi"

Savaşın sürdüğü kentlerden tahliyelere devam edildiğini de belirten Zelenskiy, "14 Mart’ta gün boyunca, Kiev ve Luhansk bölgelerinin kent ve kasabalarından 3 bin 806 kişi tahliye edildi. Mariupol için en gerekli olan 100 tonluk yardımlarımız hala Berdyansk’ta tutuluyor. Artık 3. gün. Mariupol sakinlerinin yiyecek, su ve ilaç almasını sağlamak için her şeyi yapacağız" şeklinde konuştu. Zelenskiy sözlerinin sonunda, bugün bazı ülke liderleri ve batılı kuruluş temsilcileri ile telefon görüşmeleri yaptığını aktarırken, ülkede ekonomik reform için bakanlar kurulunun reform paketi hazırladığını da duyurdu.

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