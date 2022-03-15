  • USD: 14,76 - 14,79
  • EURO: 16,16 - 16,19
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Leblebi Helvası Nasıl Yapılır? Evde Kolay Leblebi Helvası Tarifi

Leblebi helvası birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında leblebi helvası nasıl yapılır sorusu yer alıyor. Peki, Leblebi helvası nasıl yapılır? Leblebi helvası kaç kalori? Leblebi helvası hangi yörenin? İşte merak edilenler...

Ekleme: 15.03.2022 - 10:00 Güncelleme: 15.03.2022 - 10:06 / Editör: Ozge Selin
Leblebi Helvası Nasıl Yapılır? Evde Kolay Leblebi Helvası Tarifi
Türk mutfağının en sevilen lezzetleri arasında yer alan helvanın birçok çeşidi bulunuyor. Genellikle un helvası ve irmik helvası bilinse de aynı tarifi yapmaktan sıkılanlar ve farklı lezzetler deneyimlemek isteyenler için leblebi helvası tarifini ekranlarınıza getirdik. Keyifli çay saatleri geçirmenizi sağlayacak bu tarif giderek popülerliğini de arttırmaya başladı. Bu nedenle leblebi helvası nasıl yapılır ve evde kolay leblebi helvası tarifi en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Oldukça az malzemeyle kolay bir şekilde bu tarifi ortaya çıkarabilirsiniz. Leblebi tozu ihtiyacınız olan temel ürün olacak. Oldukça merak edilen Leblebi helvası nasıl yapılır ve leblebi helvası kaç kalori sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.

Leblebi Helvası Tarifi İçin Gerekli Malzemeler


Leblebi helvası için gerekli malzemeler oldukça aratılıyor. Bu noktada dikkat etmeniz gerekenler arasında malzemelerin kalitesi yer almaktadır. Oldukça az malzemeyle ortaya çıkan bu tarif için ürünlerin tazeliğine ve kalitesine dikkat ederek üst düzey bir helva ortaya çıkarabilirsiniz. Leblebi helvası için gerekli malzemeler şu şekilde sıralanabilir;

1 su bardağı leblebi
3 yemek kaşığı tereyağı
1 su bardağından bir parmak eksik şeker
1,5 su bardağı sıcak süt


Leblebi Helvası Nasıl Yapılır? Evde Kolay Leblebi Helvası Tarifi

Leblebi Helvası Nasıl Yapılır?



Gerekli malzemeleri tamamladıysanız evde kolay leblebi helvası nasıl yapılır sorusunun cevabına geçebiliriz. Leblebi tozu kullanmayanlar öncelikle leblebilerinizi mutfak robotundan geçirerek işe başlayın. Leblebileriniz toz haline gelene kadar bu işleme devam e din. Tereyağını bir tencerede eritin. Ardından üzerine leblebi tozunu ekleyin ve kavurmaya başlayın. Şekerini de içine ilave edip iki dakika daha karıştırın ve sıcak sütü ekleyin. Sütü ekledikten hemen sonra hızlıca karıştırın. Helvanız toparlanmaya başladığında 3 dakika sonra ocaktan alın. Biraz ılımasını bekledikten sonra tepsiye alın ve elinizle şekil verin. Helvanız iyice soğuduktan sonra servis ederek afiyetle tüketebilirsiniz.


Leblebi Helvası Nasıl Yapılır? Evde Kolay Leblebi Helvası Tarifi

Leblebi Helvası Kaç Kalori?


Leblebi helvası kalori değeri birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında leblebi helvası kaç kalori sorusu yer alıyor. Diyet yapanlar ve kilo kontrolü sağlamak isteyenler konuyla isteyenler konuyla ilgili detayları öğrenmek için arama motorlarına yöneldi. Helva karbonhidrat yönünden zengin olması nedeniyle çok fazla tüketilmemesi gereken besinler arasında yer almaktadır. Bu nedenle porsiyon kontrolü sağlamanız tavsiye edilir. İçinde bulunan şeker nedeniyle de diyabet hastalarının tüketmemesi önerilir. 100 gram leblebi helvasında yaklaşık 267 kalori bulunur.

Leblebi Helvası Hangi Yörenin?


Leblebi helvasını ilk defa duyanlar leblebi helvası hangi yöreye ait sorusuna cevap aramaya başladı. Bu nedenle birçok kişi arama motorlarına yöneldi. Leblebi helvası Trakya tarafında sıklıkla yapılan bir tariftir. Bazı yerlerde ise Afyonkarahisar ilinde meşhur olduğu belirtilmektedir. İlk olarak Hasan Ayhopa tarafından 1932 yılında üretildiği ve tahta helva olarak adlandırıldığı bilinmektedir.


Yine İETT yine rezalet! İETT otobüsünün arızalanması nedeniyle yolcular yollarına yürüyerek devam etti!
Rusyada TV çalışanı Marina Ovsyannikova'dan canlı yayında 'savaşa hayır' protestosu
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den enflasyon mesajı
Miçotakis'in İstanbul ziyaretinde Başkan Erdoğan'ın ikram ettiği leblebi helvası Yunanistan'da en çok merak edilen tarif!
Zelenskiy 19 günlük bilançoyu açıkladı: Rusya'nın kaybı Çeçenistan'ı geçti
Yerli savaş uçağının hangardan çıkacağı tarih belli oldu!
Kabine Toplantısı, bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak!
Altında daha çok kazandıracak yeni sistem! İşte detaylar...
İşgal saldırılarında 20'nci gün: Sanal müzakere bugün de sürecek
Tüm dünya merakla bekliyor! Putin ve Zelenskiy görüşecek mi? Kremlin'den açıklama geldi
Sivas'ta, sokak köpeğinden kaçarken otomobilin çarptığı çocuk yaralandı
Mete Yarar'dan Alman basınının 'SİHA ikiyüzlülüğü' üzerinden öneri: Okullarda ders olarak gösterilmeli
Pentagon'dan Çin'e gözdağı: Rusya'ya destek verilirse sonucu ağır olur
Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kar yeniden geliyor, 4 gün sürecek
İBB'nin ağaç katliamıyla ilgili çarpıcı sözler: Muhalefet keserse 'ağaçlar hasta' hükümet keserse 'doğa düşmanı'
Başkan Erdoğan’dan Alman gazeteciye ders niteliğinde yanıt: NATO ülkelerinin yapmadığını yaptık
Fransa Cumhurbaşkanı Macron havacı kıyafeti giydi! 'Zelenskiy taklidi' dendi
BM'den Rusya-Ukrayna savaşında 'nükleer çatışma' uyarısı
Galatasaray - Beşiktaş - CANLI SKOR
14 Mart 2022 koronavirüs vaka tablosu açıklandı
Eğitime kar engeli! Okullar tatil edildi

Eğitime kar engeli! Okullar tatil edildi

İstanbul’da yürek yakan olay: Daha 3 yaşındaydı!

İstanbul’da yürek yakan olay: Daha 3 yaşındaydı!

Kar topu savaşında 6 kişi yaralanmıştı! Nedeni ortaya çıktı

Kar topu savaşında 6 kişi yaralanmıştı! Nedeni ortaya çıktı

Bu iddia çok konuşulur! 10 yıldır yapmadığını yapacak

Bu iddia çok konuşulur! 10 yıldır yapmadığını yapacak

Galatasaray-Beşiktaş derbisinde olay! Kenan Karaman...

Galatasaray-Beşiktaş derbisinde olay! Kenan Karaman...

Amerikalı astronotun en zor görevi! Başarırsa yeni bir rekor olacak

Amerikalı astronotun en zor görevi! Başarırsa yeni bir rekor olacak