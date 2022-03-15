Kabine Toplantısı, bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün Mart ayının ikinci kabine toplantısını gerçekleştirmek üzere Bakanlar Kurulu'nu topluyor. Rusya Ukrayna savaşında yaşanan gelişmelerin öncelikli olduğu ve birçok başlığın masaya yatırılacağı Kabine toplantısı, Başkan Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapıalcak. Toplantıda, bölgedeki son durum değerlendirilecek. Ukrayna'daki Türk vatandaşlarının tahliyesine yönelik devam eden çalışmalar da toplantıda görüşülecek başlıklar arasında olacak.RUSYA UKRAYNA SAVAŞI KABİNE GÜNDEMİNDEDiğer yandan Türkiye'nin çabaları sonucunda, Rusya ve Ukrayna Dışişleri bakanlarının ilk kez bir araya geldiği Antalya Diplomasi Forumu'nun yansımaları ele alınacak.DİPLOMATİK ATAĞIMIZ DEĞERLENDİRİLECEKBaşkan Recep Tayyip Erdoğan ve bakanların mevkidaşları ile yürüttüğü yoğun diplomatik temaslar görüşülecek.EKONOMİ; Kabine Toplantısı'nın gündeminde öne çıkacak başlıklardan biri de ekonomi. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının Türkiye'ye etkileriyle ilgili kapsamlı birdeğerlendirme yapılacak. Alınacak olası tedbirlere ilişkin yol haritası konuşulacak.TERÖRLE MÜCADELEKabine toplantısında yurt içi ve sınır ötesinde yürütülen terörle mücadele operasyonları ve koronavirüs salgınına yönelik adımlar da değerlendirilecek.BAŞKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN AÇIKLAMA YAPACAKKoronavirüs salgını ve mecliste gerçekleştirilecek çalışmalarla ilgili de başlıkların olacağı kabine toplantısının ardından Başkan Erdoğan, toplantının ardından 'Millete Sesleniş' konuşması yapacak.