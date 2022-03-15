CHP'li İBB Çırağan Caddesi'ndeki çınarları kesmek için izin almadığı ortaya çıktı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi tarafından kamuoyundan gizli olarak Beşiktaş Çırağan Caddesi'ndeki 112 çınar ağacının kesilmesine yönelik tepkiler devam ediyor. AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Cahit Altunay bugün AK Parti İstanbul İl Başkanlığı önünde konuya ilişkin açıklamada bulundu.'TEKNİK, İDARİ VE BİLİMSEL AÇIDAN YANLIŞLAR VAR'Dolmabahçe ve Çırağan Caddesi üzerindeki asırlık çınar ağaçlarının kesilmesinin ne ilk ne de son yanlış olacağına kanaat getirdiklerini aktaran Altunay, 'Daha önce Adalar'daki atları kurtarmak için gittiler, atlardan kurtulup geldiler. Daha sonra belki dünyanın en önde gelen hayvan bakım merkezlerini dönemimizde yaptık 'İstanbul can dostlarımıza yuva olacak dediler', o güzel mekanı onlara mezar edip geldiler. Yakın zamanda da şahit olduğumuz asırlık çınar ağaçlarını da gereken tedbirleri almadan maalesef önleyici tedbirleri almadan keserek o güzelim tarihi dokuyu mahvettiler. Biliyorsunuz bu cadde İstanbul silüetini, peyzaj şehri olan İstanbul'umuzu ve tarihi dokusunu ciddi şekilde bozmuştur. Bu ağaçlarda bu hastalık ilk defa teşhis edilmedi. Yıllar öncesinde bu hastalık tespit edildiğinde bununla mücadele edildi. Daha önce de kesimler yapıldı. Ama yılda 4-5 beş tane keserek gerekli yayılmayı önleyerek ve tedavi yöntemini kullanarak bu ağaçlar kurtarılmıştı. Ne yazık ki şimdi baktığımızda 3 tane kusuru net olarak gördük. Teknik açıdan hata var, idari açıdan hata var, en önemlisi bilimsel açıdan büyük yanlışlar var' dedi.'ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN KESİM İZNİ ALINMADI'Uzmanlara tarafından yeterince araştırıma ve inceleme imkanı tanınmadığı için teknik açıdan hata olduğunu aktaran Altunay, 'Tabiat Varlıkları Koruma Komisyonu'nun doğal üyesi olan 1 tane Orman Mühendisi var. O da bu karar alınırken maalesef bu toplantıda bulunmadığı bir süreçte bu karar alınmıştır. Buradaki idari hatalardan 1 tanesi de ne Anıtlar Kurulu'ndan, ne İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden herhangi bir yazı, herhangi bir talep, tespit ve teşhis istenmemiştir. En önemlisi de kesim iznin alınması gereken Orman Bölge Müdürlüğü'nden maalesef bu izin de alınmamıştır. Bunun gereği olarak da Orman Bölge Müdürlüğü kesilen ağaçlarla ilgili idari para cezasını da uygulamıştır. Üçüncüsü ise bilimsel olarak da bir yaklaşım olmamıştır. Bu hastalığın tespitinde daha önce Marmara Üniversitesi hocalarımızdan Zeki Severoğlu'nun güzel tespitleri vardı. Bu hastalığı ilk test edenlerdendir. Ve bir dizi önlemler de almıştı. Onun önlemleri doğrultusunda bu tedaviler uygulanmış. Bu engellenmiş, kısmen engellenmiş ve öteleştirilmiş hatta yayılması da önlenebilmiştir. Ne oldu da bütün bu süreç pas geçilerek yangından mal kaçırırcasına bir gecede o 100-150 yıllık çınar ağaçlarını katlediyorsunuz. Orası öyle bir mekan ki tarihi yapıların kültürel varlıkların iç içe olduğu o 100-150 yıllık çınarlarla adeta bize bir görsel şölen sunduğu bir caddedir Acaba bundan sonra sırada hangi çınarlar var? Bu tedbirler alınmadıkça yaptıkları hatalar ve yanlışlar yüzünden diğer çınarlara da bu hastalık sirayet etti mi? Bir kaç sene sonra acaba çırağın caddesi bu çınarlara mezar mı olacak?' diye konuştu.Türkiye'nin özellikle en önemli ağaçlarından olan Doğu Çınarının suyla barışık yaşayan bir ağaç türü olduğunun altını çizen Altunay, 'Acaba yazın gerekli sulamalar yapılamadı mı Kışın yaptıkları bu tuzlamalarda ciddi şekilde zarar mı gördüler? Asfaltlama çalışmalarını da yeterince koruyamadılar mı? Budama yapılmaması gereken bu hastalıkla ağaç türüne budama yapılarak hatta kesim aletleri dezenfekte edilmeden yapılarak bunlara büyük zarar verilip yayılmasına sebep mi oldular? Onun için bu konuda kamu oyunun ciddi tepkisi ve endişeleri var' ifadelerini kullandı.KESİLEN AĞAÇ SAYISI 112Daha önce Taksim Meydanı'nda kamu yararına 8 ağacın kamu yararına sökülüp başka yere nakledilmesine karşı çıkıldığını, birçok olayının yaşandığını ve devletin zarara uğratıldığını vurgulayan Altunay, o dönemde İBB başkanının bu kişileri 'kahraman' ilan ettiğini belirterek, 'Acaba şimdi yapılan sessizce eylemin karşılığında hiçbir kelamınız olmayacak mı? Kamuoyuna bir söz demeyecek misiniz? O zaman çevre dernekleri bu iş üzerine kurulmuş vakıflar ve meslek odaları, çevre gönüllüleri o tepkiyi o gün verdiniz, bugün 39 tane ağacın bir gecede kesilmesine sessiz mi kalacaksınız? Son 2 yılda kesilen ağaç sayısı 112. Bu böyle giderse biz orada o tarihi çınarları bir daha göremeyeceğiz demektir. Bir kere daha uyarıyorum, sizler bu tepkileri verirken vatandaşımızdan eylem, kırma, dökme, cam ve mal güvene zarar veren eylemlere asla, asla tasvip etmiyoruz. Ama bir sözünüz de olur diye bekliyoruz' dedi.'MESELE 16 MİLYONUN HASSASİYETİYLE DERLENME MESELESİDİR'İstanbul'da yeşile özen gösteren bir yapının temsilcileri olduklarının altını çizen Altuna, şunları söyledi: 'Bizim inancımıza göre kıyametin kopmasına 24 saat kalsa 'elindeki fidanı dikiniz' buyurusunun emri altında hayat sürüyoruz. Dolayısıyla böylesine anlamlı bir günde, böylesine önemli bir çınar ağacının yetiştiği güzel şehrimizde hem bu silüeti bozmaya hem bu peyzajı bozmaya, hem tarihi dokuya zarar vermeye kimsenin hakkı yoktur. Çünkü doğayı korumak bizim için bir tercih değil, zarurettir. Övünüyorsunuz. Mesele 16 milyonu yönetme becerisi değil, mesele 16 milyonun hassasiyeti ve dertlenme meselesidir. Evet, iddia ediyoruz mesele ağaçtır.'MÜSİLAJI TEMİZLEDİĞİMİZ GİBİ ÇINARLARI DA KURTARACAĞIZ'Altunay, bir gazetecinin 'İBB'nin ağaç kesimine devam etmesi halinde AK Parti olarak ne türlü önlemler alacaksınız' sorusuna, ''Bu endişeleri taşıyoruz. Bunun yayılmasını önleyici tedbirlerin mutlaka bilim kurulunca alınacağını kanaat ediyorum. Çünkü çevre bakanlığımız ve hükümetimiz bu konudaki hassasiyetleri çok yüksek düzeyde. Çünkü bir ağacın katledilmesine gönlümüz razı olmuyor. AK Parti il başkanlığı olarak bunların takipçisi olacağız. Bu incelemeleri gerekirse bizzat biz yapacağız. Müsilaj ortaya çıktığında bir zamanlar maalesef temel atmama töreni yaparak, suyun temizlenmesine atık su arıtma tesislerine mani olarak sebebiyet verdikleri yere bakanlık olarak el attık ve 3 gün içinde bir çalıştay yaptık. Bu çalıştayın sonunda bütün Marmara'yı temizleme kararı aldık, bu sene balıkçılarımız bize balık getirdiler ve gönül rahatlığıyla sulardan balık tutabildik musilajı temizledik. Şimdi aynı hassasiyeti burası için de göstereceğiz, bundan kimsenin endişesi olmasın.' şeklinde cevap verdi.4 BİN TL İDARİ PARA CEZASIÖte yandan İBB yönetimine, çınar ağaçlarının kesimi için Orman Bölge Müdürlüğü'nden izin almadığı için müdürlük tarafından mevzuat gereği 4 bin TL idari para cezası kesildiği öğrenildi.