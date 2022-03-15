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Bir törene daha katılamadı! Kraliçe Elizabeth'ten kötü haber!

Dünyanın en uzun süre tahtta kalan hükümdarı unvanını taşıyan 95 yaşındaki İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, son dönemlerde sağlık sorunları ile mücadele ediyor. Geçtiğimiz ay koronavirüsü atlatan Kraliçe Elizabeth, uzun zamandır farklı sağlık sorunları ile de gündeme gelmeye devam ediyor. Doktorların uyarısı ile baston kullanmaya başlaması, ellerinin rengi ile sağlığından endişe edilen Kraliçe Elizabeth'in son dönemlerde etkinliklerini iptal etmesi kafaları karıştırdı. Tüm dünyanın her adımını takip ettiği Kraliçe Elizabeth hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Ekleme: 15.03.2022 - 11:26 Güncelleme: 15.03.2022 - 11:31 / Editör: Ozge Selin
Bir törene daha katılamadı! Kraliçe Elizabeth'ten kötü haber!
Bu yıl tahta çıkışının 70'inci yıl dönümünü kutlayan Kraliçe Elizabeth'in geçtiğimiz ay koronavirüs testi pozitif çıkmış ardından hastalığı atlatmıştı. 95 yaşındaki Kraliçe Elizabeth Covid-19'dan önce de sağlık sorunları ile sık sık gündeme geliyordu. Son olarak geçtiğimiz yıl 99 yaşında hayatını kaybeden eşi Prens Phillip'i anma törenine katılamayacağı iddia edilen Kraliçe Elizabeth'in sağlık durumu nasıl?

SAĞLIĞI YETERİNCE İYİ DEĞİL

Buckingham Sarayı, geçtiğimiz hafta bir açıklama yaparak, Kraliçe Elizabeth'in Westminster Abbey'de düzenlenecek ayine sağlığının yeterince iyi olmaması nedeniyle katılamayacağını açıklamıştı.

96'ncı yaşına girmeye hazırlanan Kraliçe Elizabeth'in ilk kez katılamadığı 50 yıllık gelenek olan İngiliz Milletler Topluluğu Günü kutlaması (Commonwealth Day) dün yapıldı. Kraliçe Elizabeth, ilk kez İngiliz Milletler Topluluğu Günü kutlamasına katılmazken, sebebinin sağlık sorunları ya da doktor tavsiyesi olmadığı belirtildi. Önümüzdeki ay 96'ncı yaşına girecek olan Kraliçe'nin ilerleyen yaşı nedeniyle etkinlikte yer almadığı iddia edildi.

Kraliçe Elizabeth'in, geçen yıl nisan ayında kaybettiği eşi Prens Philip için yakında düzenlenecek anma törenine de sağlığı nedeniyle katılamayacağı düşünülüyor.

Bir törene daha katılamadı! Kraliçe Elizabeth'ten kötü haber!

TEKERLEKLİ SANDALYE KULLANMAYI REDDEDİYOR

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Kraliçe Elizabeth hareket etmekte zorlanmasına rağmen tekerlekli sandalye kullanmayı reddediyor. Mümkün olduğu kadar yürümeye devam edeceğini söylüyor.

TÖREN SÜRESİ KISALTILMIŞTI

Hatta Westminster Abbey'de düzenlenecek şükran günü töreninin süresi, Kraliçe'nin fazla yürüyememesi ve tekerlekli sandalye kullanmayı reddetmesi nedeniyle kısaltılmıştı.

İngiliz kraliyet ailesini takip eden yazar ve kraliyet yorumcusu Angela Levin ise Kraliçe Elizabeth için Kraliçe 2. Elizabeth'in 'artık ülke için bir güç kaynağı olarak görünmediğini' iddiasında bulunmuştu.

Levin bu durumu 'Kraliçe'nin hayatındaki en zor dönem.' olarak nitelerken Kraliçe 2. Elizabeth'in tahttaki 70'inci yılı için hazırlanan Platin Jübile programlarına ayak uydurmaya çalıştığını belirtti.

Kraliçe Elizabeth'in bu konuda zorlandığının gözle görülür hale geldiği de iddiaları arasında yer aldı.

Kraliçe 2. Elizabeth uzun saltanatı sırasında birçok zor dönemi atlattığı biliniyor.

Daha tahta çıkmadan önce İkinci Dünya Savaşı'nın karanlık günlerini yaşayan Kraliçe Elizabet'i en çok Prens Phillip'i kaybetmesi etkileyen olay oldu.

Kraliçe Eliabeth, hayatının her anında yanında olan Prens Phillip'in vefatı ve yaşadığı ailevi sorunlar ile iyice yıprandığı iddia edildi.
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