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Amerikalı astronotun en zor görevi! Başarırsa yeni bir rekor olacak

ABD'li astronot Mark Vande Hei uzayda yaklaşık bir yıl geçirdi ancak şimdi en zor görevle karşı karşıya: Vanda hei bir Rus kapsülünü Dünya'ya geri götürecek.

Ekleme: 15.03.2022 - 01:10 Güncelleme: 15.03.2022 - 01:22 / Editör: Ozge Selin
Amerikalı astronotun en zor görevi! Başarırsa yeni bir rekor olacak
Euronews'in haberine göre; Ülkeler arasında derinleşen gerilimlerin ortasında gerçekleşecek olan bu operasyon için NASA ay sonundaki eve dönüş planlarının değişmediğini belirtiyor. Üstelik Rusya'nın Ukrayna'yı işgali, fırlatmaların iptal edilmesine, sözleşmelerin bozulmasına ve Rus Uzay Ajansı ile NASA arasında sözlü gerilime yol açmış olsa bile.

Pek çok kişi Uluslararası Uzay İstasyonu'nda onlarca yıldır barışçıl şekilde devam eden gezegen dışı ortaklığın riske girmesinden endişe ediyor.

Salı günü 340 günlük ABD uzay uçuşu rekorunu kıran Vande Hei, 30 Mart'ta Kazakistan'a inmek için Soyuz kapsülünde iki Rus ile istasyondan ayrılacak. O zamana kadar astronot uzayda 355 gün kalmış olacak ve bu da ABD'nin yeni rekoru olacak. Uzayda aralıksız 438 gün ile dünya rekoru ise hala Rusya'ya ait.

İlişkiler geriliyor

Amerika'nın Salı gününe kadar rekortmeni olan emekli NASA astronotu Scott Kelly, uzun süredir Vladimir Putin'in yakın dostu olan Rus Uzay Ajansı'nın başındaki isim Dmitry Rogozin ile hukuku bulunuyordu. Ne var ki, Ukrayna'da olup bitenlere öfkelenen Kelly, uzay araştırmaları için aldığı Rus madalyasını Washington'daki Rus Büyükelçiliğine geri vermişti.
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