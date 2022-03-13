  • USD: 14,90 - 14,93
  • EURO: 16,38 - 16,41
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Meteoroloji yeni raporunu yayımladı: Bir soğuk hava dalgası daha yolda

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, haftalık hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceğini belirten Meteoroloji, bazı bölgelere uyarılarda bulundu. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da kentte turuncu alarmın kalktığını bildirdi. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan şen ise 18-19 Mart'ta yeni bir soğuk hava dalgasının geleceğini söyledi.

Meteoroloji yeni raporunu yayımladı: Bir soğuk hava dalgası daha yolda
Ekleme: 13.03.2022 - 22:05 Güncelleme: 13.03.2022 - 22:15 / Editör: Ozge Selin
Meteoroloji yeni raporunu yayımladı: Bir soğuk hava dalgası daha yolda
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı son tahminlere göre: Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, batısının zamanla az bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, İstanbul ve Hatay çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Ağrı, Muş, Bitlis ve Hakkâri çevrelerinde yerel kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Ülkemiz genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Ağrı, Muş, Bitlis ve Hakkâri çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, su baskını, sel, yüksek kesimlerde buzlanma ve don gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Ülkemiz genelinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

RÜZGAR UYARISI: Rüzgârın; Doğu Akdeniz kıyılarında kuzeyli, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (30-60 kmsaat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İSTANBUL VALİSİ YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Twitter'dan yaptığı açıklamada, 'Kıymetli Hemşehrilerim; Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün son verilerine göre İstanbul'da turuncu alarm kalktı. 14 Mart Pazartesi il geneli 00.00–09.00 az bulutlu ve açık; 09.00-12.00 Parçalı bulutlu geçecek' dedi.

SARI VE TURUNCU KODLU UYARI

Meteoroloji'den 17 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı geldi. O iller ise şöyle; Ağrı, Bingöl, Diyarbakır, Giresun, Muş, Rize, Siirt, Van, Şırnak, Artvin, Bitlis, Erzurum, Hakkari, Ordu, Samsun, Trabzon, Batman

YENİ SOĞUK HAVA DALGASI

Öte yandan Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, 'Önümüzdeki hafta sonu 18-19 Mart da bir soğuk hava daha geliyor. Türkiye'nin kuzey bölgelerini etkileyecek gibi görünüyor.' dedi.

Meteoroloji yeni raporunu yayımladı: Bir soğuk hava dalgası daha yolda
Selçuk Bayraktar'dan heyecanlandıran paylaşım!
Arda Güler, tarihe geçtiği maçtan sonra heyecanını paylaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 1915 Çanakkale Köprüsü dünyayı hayran bırakacak
Ukrayna'dan Rus ordusuna ağır darbe: 160 hava aracı ve 374 tank imha edildi
13 Mart koronavirüs tablosu açıklandı
Alanyaspor - Fenerbahçe - CANLI SKOR
Başkan Erdoğan BM Genel Sekreteri ile görüştü!
Sokak röportajında geçinemiyorum diyen kişi CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin çıktı! Akıllara eşini aldatması geldi
İstanbul'da motosiklet ve motokurye yasağı sona eriyor! Vali saat verdi
Bakan Koca paylaştı! İşte il il haftalık koronavirüs vaka haritası
Antalya’da köpekten kaçan kızın bacağı kesilmişti! Bu sözler yürek parçaladı: Ölmeyeceğim değil mi baba!
Çırağan'daki ağaç katliamına tepki: İBB hastalığın yayılmasına neden oldu!
Başkan Erdoğan, Miçotakis'i kabul etti!
Binali Yıldırım'dan çiftçilere destek: Ekebildiğiniz kadar ekin
Halk TV sunucusu Özlem Gürses'ten ikinci Gülnaz Şırınga vakası! Bu kez “Erbaş, Londra ev aldı” yalanı ile trollendi!
ABD’li gazeteci Brent Renaud Kiev’de öldürüldü
Rusya Polonya sınırındaki NATO üssünü füze yağdırdı: Dokuz ölü, 57 yaralı
Yeni yargı paketi Meclis'e geliyor!
Avrupa ülkelerinde ayçiçek yağı krizi başladı!
Duyanlar şoke oldu: Dünyada 12. vaka!

Duyanlar şoke oldu: Dünyada 12. vaka!

Dinozorlardan bile önce yaşamış: Adını 'Biden' koydular

Dinozorlardan bile önce yaşamış: Adını 'Biden' koydular

Görenleri kendine hayran bırakacak

Görenleri kendine hayran bırakacak

Rusya Ukrayna savaşı onlara hiç yaramadı! Rus oligarkların milyarlarca lira değerindeki lüks evleri tehlikede...

Rusya Ukrayna savaşı onlara hiç yaramadı! Rus oligarkların milyarlarca lira değerindeki lüks evleri tehlikede...

Milyonlar bunu bekliyor: Staj sigortası için avukat formülü! 41. madde emeklilik yolunu açıyor

Milyonlar bunu bekliyor: Staj sigortası için avukat formülü! 41. madde emeklilik yolunu açıyor

Bitlis ev ve araçlar kara gömüldü: Vatandaşlar tünel açarak ulaşım sağladı

Bitlis ev ve araçlar kara gömüldü: Vatandaşlar tünel açarak ulaşım sağladı