İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek? Vali Ali Yerlikaya'dan İstanbul için hava durumu ve kar yağışı uyarısı...

Türkiye, son yılların en yoğun Mart ayı kar yağışlarını yaşadı. Megakent İstanbul Aybar Kar Fırtınası'nın etkisi altına girdi. İstanbul'da dün öğleden sonra başlayan ve gece boyunca etkisini artırarak devam eden kar yağışı bazı bölgelerde kazalara da yol açtı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise 5 günlük hava durumu tahmini raporu ile 'kar yağışı ne kadar sürecek? sorusunun cevabını verdi. Meteoroloji İstanbul için kar yağışlarının bugün ve yarın da devam edeceğini bildirdi. Öte yandan gelen son dakika haberine göre; İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da İstanbul için kar yağışı uyarılarını saat vererek yaptı.