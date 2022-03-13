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İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek? Vali Ali Yerlikaya'dan İstanbul için hava durumu ve kar yağışı uyarısı...

Türkiye, son yılların en yoğun Mart ayı kar yağışlarını yaşadı. Megakent İstanbul Aybar Kar Fırtınası'nın etkisi altına girdi. İstanbul'da dün öğleden sonra başlayan ve gece boyunca etkisini artırarak devam eden kar yağışı bazı bölgelerde kazalara da yol açtı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise 5 günlük hava durumu tahmini raporu ile 'kar yağışı ne kadar sürecek? sorusunun cevabını verdi. Meteoroloji İstanbul için kar yağışlarının bugün ve yarın da devam edeceğini bildirdi. Öte yandan gelen son dakika haberine göre; İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da İstanbul için kar yağışı uyarılarını saat vererek yaptı.

İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek? Vali Ali Yerlikaya'dan İstanbul için hava durumu ve kar yağışı uyarısı...
Ekleme: 13.03.2022 - 14:00 Güncelleme: 13.03.2022 - 14:02 / Editör: Ozge Selin
İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek? Vali Ali Yerlikaya'dan İstanbul için hava durumu ve kar yağışı uyarısı...
İstanbul'da kar yağışı dün ve bu gece boyunca etkili oldu. Beklenen Aybar kar fırtınası akşam saatlerine doğru Kartal, Pendik, Maltepe, Sultanbeyli, Sancaktepe, Ümraniye, Kadıköy, Ataşehir, Üsküdar ve Beykoz'daki ana arterlerde etkisini gösterdi.

İSTANBUL VALİSİ ALİ YERLİKAYA'DAN KAR YAĞIŞI UYARISI

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 12.00-15.00'te Anadolu Yakası ve Boğaz çevresinde kar yağışı olacağını duyurdu.

Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, kentte gün içerisinde beklenen kar yağışıyla ilgili bilgi verdi.

Vali Yerlikaya, "Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün verilerine göre 12.00-15.00 Anadolu Yakası ve Boğaz çevresi kar yağışlı, 15.00-18.00 Anadolu Yakası'nın doğu kesimleri hafif kar yağışlı, 18.00-21.00 il geneli parçalı ve az bulutlu geçecek." ifadesini kullandı.

İstanbul'da bazı ilçelerde kuvvetli fırtına yaşandı. Özellikle dün saat 18.00'den sonra şiddetini artıran kar yağışı megakentin ulaşımını da olumsuz etkiledi. Kuzey Marmara Otoyolu'nda 5 TIR, 2 yolcu otobüsü ve kar küreme aracının karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

3 kişinin yaralandığı kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu. Kocaeli'den İstanbul istikametine TIR ve kamyonların geçişine de yasaklama getirildi.
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İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek? Vali Ali Yerlikaya'dan İstanbul için hava durumu ve kar yağışı uyarısı...
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