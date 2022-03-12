Rus güçler Ukraynalı belediye başkanını kaçırdı: Başına poşet geçirip alıkoydular
Ukrayna İçişleri Bakanlığı Danışmanı Anton Geraşenko, Melitopol Belediye Başkanı İvan Fedorov'un Rus güçlerce başına poşet geçirilerek kaçırıldığını duyurdu.
Geraşenko, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, Fedorov'un işgal altındaki kentte bulunan kriz merkezinden 10 Rus askeri tarafından kaçırıldığını belirtti.
'BAŞINA POŞET GEÇİRİLDİ'
Fedorov'un Ruslarla iş birliği yapmayı kabul etmediğini kaydeden Geraşenko, Başkan'ın başına plastik poşet geçirilerek binadan çıkarıldığını bildirdi.
Ukrayna'nın doğusunda, Zaporijya Oblastı'nda bulunan Melitopol, şubatın son günlerinde Ruslar tarafından işgal edilmişti.