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Yolda kalan İETT otobüsünü İBB ekipleri itti

E5 Küçükçekmece Gölü mevki, Bakırköy istikametinde İETT otobüsü, tuzlanmamış karlı yolda mahsur kaldı. Kış lastiği olmadığı görülen otobüs, İBB ekipleri tarafından yokuş yukarı itilmeye çalışıldı.

Yolda kalan İETT otobüsünü İBB ekipleri itti
Ekleme: 11.03.2022 - 12:47 Güncelleme: 11.03.2022 - 13:05 / Editör: Ozge Selin
Yolda kalan İETT otobüsünü İBB ekipleri itti
Dün sabah saatlerinde etkisini göstermeye başlayan kar yağışı, bugün de kuvvetli şekilde yağmaya devam ediyor. Günler öncesinden yapılan uyarılara rağmen İstanbul'un birçok noktasında trafik durmasına geldi, sürücüler ve yolcular yollarda mahsur kaldı.

Tuzlanmayan yollar nedeniyle kayan araçlar kazalara neden oldu. Bakımsız İETT araçlarının karlı yollarda sınavı ikiye katlandı. Yolda kalan İETT otobüslerini kimi zaman içindeki yolcular itti, kimi zaman da yolcular yaya olarak yollarına devam etti.

KIŞ LASTİĞİ YOK: YOKUŞ YUKARI İTMEYE ÇALIŞTILAR
Son olarak, E5 Küçükçekmece Gölü mevki, Bakırköy istikametinde yolda ilerlemekte güçlük çeken kar lastiksiz bir İETT otobüsü, 4 İBB görevlisi tarafından yokuş yukarı itilmeye çalışıldı.

O anların görüntüsü sosyal medyada paylaşıldı. Mağdur olan vatandaşlar, 'kış lastiği yok ki', 'tuzlama yetersiz', 'artık yeter, her kar yağdığında aynı manzara' diyerek İBB'ye tepkilerini dile getirdi.
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