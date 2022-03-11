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Vali Yerlikaya duyurdu! İstanbul’da turuncu alarm!

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya A Haber ekranlarında önemli açıklamalarda bulundu. İstanbul için ‘turuncu’ alarm verildiğini belirten Yerlikaya, ‘Yarın akşam ve pazar günü için çok dikkatli olmamız lazım, biz tedbirlerimizi aldık’ ifadelerine yer verdi.

Ekleme: 11.03.2022 - 22:07 Güncelleme: 11.03.2022 - 22:09 / Editör: Ozge Selin
Vali Yerlikaya duyurdu! İstanbul’da turuncu alarm!
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya A Haber ekranlarında önemli açıklamalarda bulundu.

İstanbul için 'turuncu' alarm verildiğini belirten Yerlikaya, 'Yarın akşam ve pazar günü için çok dikkatli olmamız lazım, biz tedbirlerimizi aldık' ifadelerine yer verdi.

İşte Vali Yerlikaya'nın açıklamalarından öne çıkanlar:

"TURUNCU UYARI ALDIK"

Turuncu uyarı aldık. Bu akşam sağanak devam ediyor. Gece yarısına doğru biraz azalacak ama sabahla beraber kar yağışı aralıklarla devam edecek Kuzey ve Anadolu yakasında daha yoğun olmak kaydıyla.

"YARIN AKŞAM ÇOK DİKKATLİ OLMAMIZ LAZIM"

Buradan hemşerilerimize şunu söylemek istiyorum. Bu iki günü gayet güzel bir şekilde geçirdik. Ama özellikle yarın akşam çok dikkatli olmamız lazım. Biz tedbirlerimiz aldık. 4 gündür buradayız. Şehrimizde 7-24, 43 bin 244 personel 8885 araçla beraber çalışıyoruz.

"MÜMKÜN OLDUĞUNCA DIŞARI ÇIKMAYIN"

Vatandaşlarımıza her fırsatta 'Mümkün olduğunca dışarı çıkmayın" diyoruz. Çıkmak durumdaysak özel değil toplu araçları kullanalım diyoruz. Kendi araçlarınızı kullanacaksanız mutlaka kış lastiği kullanın diyoruz. Kış lastiği olmazsa olmazımız.

"İSTANBULLULARA YÜREKTEN TEŞEKKÜR EDİYORUM"

İstanbullulara yürekten teşekkür ediyorum. 2 gündür biz kendilerinden ne rica ettiysek harfiyen yaptılar. Şu an da trafik yoğunluğu bu saatte bile yüzde 22. Sabah bu oran yüzde 13'tü.

AVRUPA YAKASI'NA DİKKAT!

Yarın akşama kadar Anadolu ve kuzey kesimlerde yoğun olmak üzere aralıklarla kar yağışı devam edecek. Özellikle altını çizmemiz gereken akşam saatleri. Akşam 20.00'dan sonra Avrupa Yakası'nda gök gürültülü yoğun sağanak kar yağışı bekleniyor.
Vali Yerlikaya duyurdu! İstanbul’da turuncu alarm!
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