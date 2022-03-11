  • USD: 14,90 - 14,93
  • EURO: 16,38 - 16,41
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Polonya Meclisi'ne seslendi: Özgürlük savaşımızı kazanacağız

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Polonya Meclisi'ne hitap etti. Rusya-Ukrayna savaşında, dünya ile büyük bir ittifak kurduklarını dile getiren Zelenski, "Bizler özgürlük için bir aradayız ve özgürlüğü oluşturacağız. Bu savaşı kazanacağız. Özgürlüğümüzü koruyacağız." dedi.

Ekleme: 11.03.2022 - 19:54 Güncelleme: 11.03.2022 - 20:01 / Editör: Ozge Selin
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Polonya Meclisi'ne seslendi: Özgürlük savaşımızı kazanacağız
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, açıklamalarda bulundu.

'BU SAVAŞI KAZANACAĞIZ'

Zelenski'nin konuşmasından öne çıkanlar:

'Dünya ile büyük bir ittifak kurduk. Bizler özgürlük için bir aradayız ve özgürlüğü oluşturacağız. Ve bunu birlikte koruyacağız. Sizlere yardımlarınız için minnettarım. Bu savaşı kazanacağız. Özgürlüğümüzü koruyacağız.

'AVRUPA'YI BU EŞİKTEN KURTARMAYI BAŞARABİLİRİZ'

Savaşın ilk gününde Ukraynalılar ve Polonyalılar'ın arasında hiçbir sınır olmadığı belliydi. 14 gün sonra Polonya'nın desteği ve yardımı sayesinde ülkemizi koruduk Bu sözlerin Belaruslu komşularımızla da sağlanmasını istiyoruz.

Çocuklarımızın ülkelerinin bağımsız olduğu bir dünyada yaşamalarını istiyorduk. Ukrayna'nın 7 komşusu var ancak bu bize şans getirmiyor.

Biz Baltık ülkeleri için de savaşıyoruz ki onlar bu tehlikeyle karşı karşıya kalmasın. Avrupa'yı bu eşikten ve tehlikeden kurtarmayı başarabiliriz.

PARALI ASKER AÇIKLAMASI

Rusya, Suriye'den paralı askerleri Ukryana'ya yerleştiriyor'
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Polonya Meclisi'ne seslendi: Özgürlük savaşımızı kazanacağız
Bakan Koca duyurdu: Sağlıkta şiddet ve malpraktiste düzenleme yapılacak
11 Mart koronavirüs verileri açıklandı!
DİTAM Başkanının skandal açıklamalarına CHP Lideri Kılıçdaroğlu sessiz kaldı!
ABD Başkanı Joe Biden, yeni yaptırımları açıkladı! 'Rus ekonomisine darbe indireceğiz'
Biden kan kaybetmeye devam ediyor: Halk desteği oldukça düştü
ABD, Rusya'dan çekilen 5000 Amerikan şirketinin Türkiye'ye yatırım yapmasını talep etti
Zelenskiy'den yeni açıklama: 16 gündür savaşıyoruz
Rusya Ukrayna savaşında laboratuvardan sızan tehlike için DSÖ'den flaş çağrı: Yok edin!
CHP'li 11 Büyükşehir Belediyesi'nden toplu ulaşıma zam kararı! İstanbul, Ankara, İzmir....
Başkan Erdoğan'dan dünyaya insanlık dersi: O zaman ses çıkarsaydınız bugün bu durumla karşılaşmazdık
Meral Akşener'den Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına veto!
İBB Başkanı İmamoğlu son kar yağışında da Danimarka İstanbul Başkonsolosu ile yemek yedi
Bakan Çavuşoğlu: Avrupa yeniden sistemsel istikrar çıtası arıyor
Putin'den Rusya Ukrayna görüşmeleri ile ilgili flaş açıklama
Kritik Rusya Ukrayna savaşı gelişmesi: Türkiye'den Kiev Büyükelçiliği için yeni plan
Mansur Yavaş yine bot hesaplarla algı peşinde!
Bahçeli'den Bakan Çavuşoğlu'na tebrik telefonu
Dünya diplomasinin kalbi Türkiye'de atıyor! Antalya Diplomasi Forumu Başkan Erdoğan'ın katılımıyla başlıyor!
Unkapanı Köprüsü'nün bağlantı noktası ayrıldı
Rus limanlarında bekleyen 17 Türk gemisi yola çıktı

Rus limanlarında bekleyen 17 Türk gemisi yola çıktı

Hakim Çiğdem Bayrakçeken’in veda notu ortaya çıktı! Ölü bulunduğu parkın ismi ise şoke etti!

Hakim Çiğdem Bayrakçeken’in veda notu ortaya çıktı! Ölü bulunduğu parkın ismi ise şoke etti!

Ukrayna'da savaşın ortasında kalan 4 kız kardeşe Türk şoför sahip çıktı!

Ukrayna'da savaşın ortasında kalan 4 kız kardeşe Türk şoför sahip çıktı!

İstanbul'da operasyon! Anahtarlık şeklinde suikast silahları ele geçirildi

İstanbul'da operasyon! Anahtarlık şeklinde suikast silahları ele geçirildi

Gram altın ve dolar fiyatında 'Putin' yankısı

Gram altın ve dolar fiyatında 'Putin' yankısı

'Uçağını getir 1 milyon doları al' Dikkat çeken çağrı sonrası Rus askerlerinin ne yapacağı merakla bekleniyor

'Uçağını getir 1 milyon doları al' Dikkat çeken çağrı sonrası Rus askerlerinin ne yapacağı merakla bekleniyor