Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Polonya Meclisi'ne seslendi: Özgürlük savaşımızı kazanacağız

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, açıklamalarda bulundu.'BU SAVAŞI KAZANACAĞIZ'Zelenski'nin konuşmasından öne çıkanlar:'Dünya ile büyük bir ittifak kurduk. Bizler özgürlük için bir aradayız ve özgürlüğü oluşturacağız. Ve bunu birlikte koruyacağız. Sizlere yardımlarınız için minnettarım. Bu savaşı kazanacağız. Özgürlüğümüzü koruyacağız.'AVRUPA'YI BU EŞİKTEN KURTARMAYI BAŞARABİLİRİZ'Savaşın ilk gününde Ukraynalılar ve Polonyalılar'ın arasında hiçbir sınır olmadığı belliydi. 14 gün sonra Polonya'nın desteği ve yardımı sayesinde ülkemizi koruduk Bu sözlerin Belaruslu komşularımızla da sağlanmasını istiyoruz.Çocuklarımızın ülkelerinin bağımsız olduğu bir dünyada yaşamalarını istiyorduk. Ukrayna'nın 7 komşusu var ancak bu bize şans getirmiyor.Biz Baltık ülkeleri için de savaşıyoruz ki onlar bu tehlikeyle karşı karşıya kalmasın. Avrupa'yı bu eşikten ve tehlikeden kurtarmayı başarabiliriz.PARALI ASKER AÇIKLAMASIRusya, Suriye'den paralı askerleri Ukryana'ya yerleştiriyor'