Rusya Ukrayna savaşında laboratuvardan sızan tehlike için DSÖ'den flaş çağrı: Yok edin!

24 Şubat'tan beri devam eden Rusya Ukrayna savaşı günlerdir devam ediyor. Alınan son dakika bilgilerine göre Ukrayna'daki sivillerin güvenli tahliyesi için çabalar sürüyor. Bunun yanı sıra savaşın getirdiği olası tehlikeler de dünyayı endişeye sokuyor.NÜKLEER SANTRALLER DE ENDİŞELENDİRİYORGeçtiğimiz günlerde Rusya tarafından kontrolü sağlanan Zaporijya ve Çernobil nükleer santrallerinin yakınlarında bir patlama ya da bombardıman olma ihtimaline bir yeni korku daha eklendi. O da Ukrayna'daki laboratuvarlarda bulunan patojenler.DSÖ'DEN UYARIDünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dün Ukrayna'ya acil bir çağrıda bulundu. Biyogüvenlik uzmanları, Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaşın halk sağlığı laboratuvarlarına zarar vereceği ve içindeki patojenlerin sızabileceğinden korkuyor.SAVAŞ ÖNCESİ HAZIRLIK YAPILMIŞDSÖ, Ukrayna ile elektronik posta yoluyla iletişim kurulduğunu söyleyerek, savaş öncesinde de labatoruvarlarda patojenlerin yanlışlıkla salınımı konusunda güvenlik uygulamalarıyla alakalı çalışmalar yürüttüklerini söyledi.YETKİLİLERDEN BİR CEVAP GELMEDİBu takviyelerin ne zaman yapıldığı ile ilgili net bir bilgi yok. Aynı zamanda yetkililer Ukrayna'da buluan patojen ve toksin ürünlerin ne olduğuna dair de bir bilgi vermedi. ABD ve Ukrayna'daki yetkililer de konuyla ilgili bir cevap vermedi.ÇALIŞMALARA DESTEK VERİLİYORDUUluslararası alanda etkileşimde bulunan pek çok ülke gibi Ukrayna da son zamanlarda Kovid-19'da başta olma üzere hayvanları ve insanları etkileyen hastalık tehditlerini azaltabilmek için çalışmalar yürütüyordu. Laboratuvarlarda ABD, AB ve DSÖ'nün de destekleri vardı.