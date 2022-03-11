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Rusya Ukrayna savaşında laboratuvardan sızan tehlike için DSÖ'den flaş çağrı: Yok edin!

Günlerdir devam eden Rusya Ukrayna savaşında kayıplar artar ve taraflar uzlaşmaya varamazken, savaşın doğurduğu olası tehlikeler tüm dünyayı endişelendiriyor. Geçtiğimiz günlerde yaşanan nükleer endişesinden sonra Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) başka bir noktaya dikkat çekerek Ukrayna'ya laboratuvarlarında bulunan tehlikeyi 'acil olarak' yok etme çağrısında bulundu.

Rusya Ukrayna savaşında laboratuvardan sızan tehlike için DSÖ'den flaş çağrı: Yok edin!
Ekleme: 11.03.2022 - 16:03 Güncelleme: 11.03.2022 - 16:03 / Editör: Ozge Selin
Rusya Ukrayna savaşında laboratuvardan sızan tehlike için DSÖ'den flaş çağrı: Yok edin!
24 Şubat'tan beri devam eden Rusya Ukrayna savaşı günlerdir devam ediyor. Alınan son dakika bilgilerine göre Ukrayna'daki sivillerin güvenli tahliyesi için çabalar sürüyor. Bunun yanı sıra savaşın getirdiği olası tehlikeler de dünyayı endişeye sokuyor.

NÜKLEER SANTRALLER DE ENDİŞELENDİRİYOR

Geçtiğimiz günlerde Rusya tarafından kontrolü sağlanan Zaporijya ve Çernobil nükleer santrallerinin yakınlarında bir patlama ya da bombardıman olma ihtimaline bir yeni korku daha eklendi. O da Ukrayna'daki laboratuvarlarda bulunan patojenler.

DSÖ'DEN UYARI

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dün Ukrayna'ya acil bir çağrıda bulundu. Biyogüvenlik uzmanları, Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaşın halk sağlığı laboratuvarlarına zarar vereceği ve içindeki patojenlerin sızabileceğinden korkuyor.

SAVAŞ ÖNCESİ HAZIRLIK YAPILMIŞ

DSÖ, Ukrayna ile elektronik posta yoluyla iletişim kurulduğunu söyleyerek, savaş öncesinde de labatoruvarlarda patojenlerin yanlışlıkla salınımı konusunda güvenlik uygulamalarıyla alakalı çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

YETKİLİLERDEN BİR CEVAP GELMEDİ

Bu takviyelerin ne zaman yapıldığı ile ilgili net bir bilgi yok. Aynı zamanda yetkililer Ukrayna'da buluan patojen ve toksin ürünlerin ne olduğuna dair de bir bilgi vermedi. ABD ve Ukrayna'daki yetkililer de konuyla ilgili bir cevap vermedi.

ÇALIŞMALARA DESTEK VERİLİYORDU

Uluslararası alanda etkileşimde bulunan pek çok ülke gibi Ukrayna da son zamanlarda Kovid-19'da başta olma üzere hayvanları ve insanları etkileyen hastalık tehditlerini azaltabilmek için çalışmalar yürütüyordu. Laboratuvarlarda ABD, AB ve DSÖ'nün de destekleri vardı.
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