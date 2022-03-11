Mehmet Akif Ersoy Kimdir? İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy Hayatı

İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy Kimdir?



12 Mart Önemi Nedir?



Mart İstiklal Marşı’nın kabulünün yıldönümü olması nedeniyle birçok kişi İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy hakkında araştırmalara başladı. Vatandaşlar tarafından en sık aratılanlar arasındavesoruları yer aldı. 12 Mart 1921 yılında milli marş olarak kabul edilen İstiklal Marşı , Mehmet Akif Ersoy tarafından yazılmıştır. Bu nedenle 12 Mart vatandaşlar tarafından büyük bir sevinçle kutlanmaktadır.vehakkında detaylı bilgi için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.12 Mart İstiklal Marşı’nın kabulünün yıldönümü olması nedeniyle birçok kişi İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy hakkında araştırmalara başladı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındavesoruları yer alıyor. Konuyla ilgili olarak birçok kişi araştırmalarını hızlandırdı. Mehmet Akif Ersoy 1873 yılında İstanbul Fatih’te dünyaya gelmiştir. Babası Mehmet Tahir Efendi’dir. Ebced hesabıyla doğum tarihi olan Ragif ismini babası koymuştur. Çok yaygın olmayan bir isim olması nedeniyle annesi ve diğer yakınları ona Akif ismini kullanmışlardır. Fatih’de yer alan Emir Buhari Mahalle Mektebi'ne gitmiştir. İki yıllık eğitimi burada tamamlamasının ardından Fatih İbtidaisi'ne geçiş yapmıştır. Aynı zamanda babasından da Arapça dersleri almıştır. Mekteb-i Mülkiye’de yani günümüzdeki adıyla Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde okumaya başlamıştır fakat babasını kaybetmesi nedeniyle aytar Mekteb-i Âli (Veterinerlik Fakültesi)’ne burslu ve yatılı olarak girmiştir. Okulunu bitirdikten sonra Ziraat Bakanlığı Veterinerlik İşleri’nde çalışmaya başladı. Müdür yardımcılığı görevine yükselmesinin ardından 1913 yılında işinden istifa etmiştir. 1898 yılında İsmet Hanım ile evlendi. Aynı zamanda Maarif Dergisi'nde ve Resimli Gazete'de birçok şiir yazmaya başladı ve çeviriler yaptı. Veterinerlik yaptığı zamanalrda dahi şiire olan ilgisi bilinmekteydi. 1906 yılında ise Halkalı Baytar Mektebi’nde öğretmen olarak görev yapmaya başladı. Ardından Edebiyat Fakültesi ile Dârülhilâfe Medresesi’nde Osmanlı Edebiyatı öğretmenliği yapmıştır. 1920 senesinde Burdur Milletvekili olarak görev yapmaya başladı. 1921 yılındaki Milli AMrş yarışmasına para ödülünü almama şartıyla katılmıştır. Ardından yazdığı şiir 12 Mart 1921 günü Milli Marş olarak kabul edildi. Ödül için verilen 500 lirayı ise Darü’l-Mesâi Vakfına bağışlamıştır. Mısır Kahire’de üniversitede Türkçe öğretmenliği yapmıştır. 17 Haziran 1936 yılında ise İstanbul’a geri döndü. 27 Aralık 1936 yılında ise hayata veda etmiştir. Mehmet Akif Ersoy eserleri ise şu şekilde;Safahat (1911)Süleymaniye Kürsüsünde (1912)Hakkın Sesleri (1913):Fatih Kürsüsünde (1914)Hatıralar (1917)Asım (1924)Gölgeler (1933)12 Mart’ın yaklaşmasının ardından birçok kişisorusunu merak etmeye başladı. 12 Mart 1921 tarihinde TBMM’de İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy tarafından yazılan İstiklal Marşı kabul edilmiştir. Bu nedenle 12 Mart günleri halk tarafından büyük bir sevinç ve coşkuyla karşılanmaktadır.