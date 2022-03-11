Köpekten kaçarken otomobilin altında kalmıştı! Üniversite öğrencisi Rabia Kallı'dan acı haber

Isparta'da 7 Mart akşamı yurda giderken sokak köpeklerden kaçmak isterken otomobil çarpması sonucu ağır yaralanan ve hastaneye kaldırılan Süleyman Demirel Üniversitesi Psikoloji Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Rabia Kallıya (20) hayatını kaybetti.Isparta Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesinde 4 gündür yaşam mücadelesi veren Rabia'nı ölüm haberini alan arkadaşları ve yakınları yıkıldı. Rabia'nın cenazesi baba Emin Kallı tarafından toprağa verilmek üzere Muğla'nın Milas ilçesine götürüldü.'ALLAH KİMSEYE EVLAT ACISI YAŞATMASIN'Korkunç kazanın ardından Muğla'nın Milas ilçesinde yaşayan Rabia Kallı'nın ailesi, haberi alır almaz Isparta'ya gelmişti. Acılı baba Emin Kallı, 'Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın' diye konuştu.Rabia'nın arkadaşları ise sokak köpeklerine çare bulunmasını istedi. Kendilerini de zaman zaman köpeklerin saldırısına uğradığını belirten üniversite öğrencileri, 'Boşta yürerken bir an havlama ile çok büyük korku yaşayıp bizde yola fırlıyoruz. Acil önlem alınmalı' diye konuştu.OLAY ŞÖYLE OLMUŞTURabia Kallı'nın hayatına mal olan olay 7 Mart akşam saatlerinde, İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi. Süleyman Demirel Üniversitesi Psikoloji Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Rabia Kallı, arkadaşı Hilal Topçu ile birlikte yurda doğru yürürken bir anda sokak köpeklerinin havlayarak üzerlerine gelmesi ile birlikte korkup yola fırladı.OTOMOBİLİN ALTINDA KALDIBu sırada yoldan geçen A.Y.nin kullandığı otomobil Rabia Kallı'ya çarptı. Kanlar içinde kalan talihsiz üniversite öğrencisi sağlık ekipleri tarafından SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.Acil serviste yapılan ilk müdahalenin ardından iç organlarında kanama ve vücudunda kırıklar olan Kallı, yoğun bakım tedaviye alındı.'KÖPEKLER ÜZERİME GELİYOR'Olay anında Rabia Kallı ile beraber yurda yürüyen Hilal Topçu arkadaşının sokak köpeklerinin kurbanı olduğunu söyledi. Yurda doğru yürüdükleri sırada olayın yaşandığını belirten Hilal topçu, ' El ele tutuşuyorduk bir anda Rabia bana Hilal köpekler üzerimize geliyor dedi. 'Ne köpeği ..?dedim' görmemiştim. Hilal köpekler üzerimize doğru geliyor, koş dedi.Can havliyle bir anda kendini yola attı. Ben de elini tutuyordum. Sonra direkt yola baktım, araba geliyordu. Ne kendimi ne onu durduracak vaktim vardı. Hiçbir şey yapamadım o anda oldu' diye konuşmuştu.