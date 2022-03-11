İYİ Parti'de yumruk yumruğa kavga, il yönetimi merkez ilçe başkanını darp etti

İYİ Parti Edirne İl Başkanlığına çağrılan ardından da il yöneticileri tarafından darp edilen merkez ilçe başkanı ve sekreter hastaneye kaldırıldı.İddialara göre, İYİ Parti Merkez ilçe başkanı Zafer Kaya, parti yöneticileri tarafından telefonla aranıp il başkanlığı binasına çağırıldı. Başkan Kaya ve sekreter Ferhat Turan partiye gidince il yöneticileri tarafından darp edildi. Yaralanan Kaya ve Turan ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.İYİ Parti Belediye Meclis Üyesi Necamettin Attay, Edirne İyi Parti İl Binasına çağrılan Merkez İlçe Başkanı Zafer Kaya, İl yönetimi tarafından darp edildi. Bunlar kapıyı kapatıp Merkez ilçe başkanını ve sekreter Ferhat Turan'a vurdular.Daha sonra polise ve ambulansa haber verilmiş. Aralarında herhangi bir husumet olduğunu düşünmüyorum. Şu anda Zafer Kaya'nın hastanede durumu iyi hayati bir tehlikesi yok. İyi Parti Genel Merkezinden de aradılar kendilerini" dedi.Ayrıca İyi Parti Belediye Meclis Üyeleri Necamettin Attay, Duygu Şener ve Ergun Dönmez sosyal medyadan ortak açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İYİ Parti Merkez İlçe Başkanımız Zafer Kaya'ya parti binasında pusu kurarak alçakça saldıran adamlıktan ve insanlıktan nasibini almamış bir İYİ Partili olarak sıfatlarını yazmaktan utandığım Mehmet Akalın Ekrem Demir ve Tarık Aldeniz sizleri şiddetle kınıyoruz yazıklar olsun".'KAPIYI KİLİTLEYİP, SALDIRDILAR'Edirne'de İYİ Parti il başkanlığında darbedilen Merkez İlçe Başkanı Zafer Kaya, tedavi gördüğü Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yaptığı açıklamada, kendisinin, İl Başkanı Ekrem Demir ve Üst Kurul Delegeleri Mehmet Akalın ve Tarık Aldeniz tarafından dövüldüğünü ileri sürdü. Kapının kilitlenip merkez ilçe yöneticisi Ferhat Turan'la birlikte darbedildiklerini ileri süren Kaya, "İl Başkanı Ekrem Demir beni arayarak 'partiye gel görüşelim' dedi. Biz de partiye gittik Ferhat Turan arkadaşımızla beraber. İçeriye girdik, 'hoş geldin', 'hoş bulduk' denildi. Benim aileme hakaret etmişler, aileme ana avrat sövmüşler. Dedim ki; 'Sayın Başkan bunun aslı var mıdır, yok mudur?', 'Öyle şey olur mu' dedi. Ondan sonra ben 'tamam, öğreneceğimi öğrendim, teşekkür ederim' dedim. Kalktı Ferhat Turan'a hakaretler etmeye başladı, 'Şerefsiz, alçak, köpek' diye. Ben de 'kalk, gidiyoruz, burada işimiz bitti' dedim. Hemen kapıyı kilitlediler, Ekrem Demir, Ferhat Turan'a saldırdı, akabinde Ferhat Turan'a bir yumruk atıp dışarı attılar. Daha sonra da üçü birden bana saldırmaya başladı. Kapıyı kilitleyip beni resmen içeride rehin aldılar. Mehmet Akalın, boğazımı sıkarak 'siz kimsiniz şerefsizler' diye yumruk atmaya başladı. Üçü birden bana saldırdı, tekmeler, yumruklar nereden geldi bilmiyorum" dedi.'ÜÇÜNDEN DE ŞİKAYETÇİYİM'Kendilerine pusu kurulduğunu iddia eden Kaya, "Sen adam gibi bizi konuşmaya çağırıyorsun, ondan sonra odada bize kumpas kurup, odada kilitleyerek darbetmeye çalışıyorsun. Onların partiyle alakası olamaz, onlar iyi partili olamaz, genel başkanımızın arkasından da gidemezler. Biz demokrasi için, demokrasi mücadelesi vermek için buraya geldik onlar kalkmışlar, kavga ve gürültüyle demokrasi getirecekler. Üçünden de şikayetçi olduk, bundan sonraki hukuk mücadelemiz de devam edecek. Sol omzum kötü durumda, başımı 3 kere yere, mermere vurdular. Doktorlar gerekli raporları hazırlayacaklardır ama şu an için kendimi iyi hissediyorum" diye konuştu.'HAKARETLER SAVURDU'Darbedildiği öne sürülen İYİ Parti merkez ilçe yöneticisi Ferhat Turan da, il başkanının hakaretler savurduğunu ileri sürüp "Ekrem Demir beni arayarak; 'Akşamki paylaşımların nedir?' dedi. Ben de gruplarda gördüklerimi paylaştığımı söyledim, 'Sen ilçe başkanının köpekliğini mi yapıyorsun?' dedi. Sen nasıl konuşuyorsun dedim ve bunu ilçe başkanına aktaracağımı belirttim. Ardından hakaretler savurmaya başladı. Ondan sonra Zafer'e kötü sözler söyleyerek telefonu kapattı. Ben de Zafer başkanla konuştum ve odaya gittik. Oraya gittiğimizde; 'O sözü söyleyenin Allah belasını versin' dedi, bir şeyler söyledi yani söylediklerini kabul etmedi. Ondan sonra olaylar yaşandı. Ben de şikayetçi olacağım" ifadelerini kullandı.