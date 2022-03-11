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DİTAM Başkanının skandal açıklamalarına CHP Lideri Kılıçdaroğlu sessiz kaldı!

Dicle Toplumsal Araştırmalar Merkezince bir otelde "Tigris Diyalogları Türkiye'de Muhalefet ve CHP'nin Tutumu Toplantısı" düzenlendi. Gerçekleşen toplantıda DİTAM başkanı Mehmet Vural skandal açıklamalara imza attı. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun da katıldığı toplantıda sınır ötesi operasyonlara ilişkin konuşan Vural, “Bunlar artık normal bir terör operasyonu falan değil, bu artık halkı ezme operasyonudur." açıklamasında bulunarak hazımsızlığını dile getirdi. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise toplantıdaki bu skandal sözlere sessiz kaldı.

DİTAM Başkanının skandal açıklamalarına CHP Lideri Kılıçdaroğlu sessiz kaldı!
Ekleme: 11.03.2022 - 19:25 Güncelleme: 11.03.2022 - 19:31 / Editör: Ozge Selin
DİTAM Başkanının skandal açıklamalarına CHP Lideri Kılıçdaroğlu sessiz kaldı!
Dicle Toplumsal Araştırmalar Merkezince (DİTAM) bir otelde 'Tigris Diyalogları Türkiye'de Muhalefet ve CHP'nin Tutumu Toplantısı' düzenlendi.

DİTAM Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Vural, toplantının açılışında, Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır ziyaretini memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Türkiye'de kutuplaşmaya son verilmesi gerektiğini dile getiren Vural, Kılıçdaroğlu'nun özellikle birkaç aydır yüzleşme konusunu Türkiye'nin gündemine soktuğunu kaydetti.

Vural, 'Çok iyi etti, Türkiye'nin gerçekten yüzleşmeye ihtiyacı var. Özellikle geçmişiyle yüzleşmesi lazım. Burada bir art niyet de taşımadan tarafların hoşgörü içerisinde bu helalleşmeyi yapması lazım. Genel Başkan'ın Türkiye'ye demokrasi gelecekse bunun yolu Diyarbakır'dan geçer söyleminin artık vücut bulması lazım.' diye konuştu.

KANDAL AÇIKLAMA: HALKI EZME OPERASYONUDUR

Mehmet Vural, Türk Silahlı Kuvvetlerinin sınır ötesi operasyonlarına ilişkin, 'Özellikle bu güneye ve Rojava'ya (Suriye'nin kuzeyi) yapılan askeri baskınların, askeri operasyonların artık son bulması gerekir diye düşünüyoruz çünkü bunlar artık normal bir terör operasyonu falan değil, bu artık biraz da bir halkı ezme operasyonudur.' dedi.

TEK KELİME ETMEDİ

Sınır ötesi operasyonlara ilişkin konuşan Vural'ın skanldal açıklamalarına karşı CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu sesiz kaldı.
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DİTAM Başkanının skandal açıklamalarına CHP Lideri Kılıçdaroğlu sessiz kaldı!
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