CHP'li isim rüşvetten tutuklandı!

Kırıklareli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafınadn yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında Kırklareli İl Genel Meclis Üyesi ve CHP Kırklareli Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Cem Toptaş, rüşvete aracılık suçlamasıyla tutuklandı.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan rüşvet soruşturması kapsamında CHP'li Belediye Başkanı Ender Sevinç ve T.Ö. rüşvet suçundan geç yıl tutuklanmıştı. KOM Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Kırklareli İl Genel Meclis Üyesi, CHP Kırklareli Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Cem Toptaş da rüşvete aracılık suçlamasıyla gözaltına alındı.SERBEST KALDI, SAVCILIK İTİRAZIYLA TUTUKLANDISulh Ceza Hakimliğince gözaltına alındığı gün serbest bırakılan Toptaş, soruşturma savcısının itirazı üzerine tekrar KOM ekiplerince gözaltına alındı. Toptaş, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Kırklareli Kapalı Cezaevine gönderildi.