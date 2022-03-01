'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, mahkemedeki ifadesinde belediyeleri suçladı!

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Hukuk İşleri Daire Başkanlığı 29 Aralık 2017'de Çiftlik Bank adlı şirketlerde, "bank" isminin izinsiz kullanıldığı gerekçesiyle şikayetçi olmuştu.Konuyla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın ve ağabeyi Fatih Aydın hakkında 'Bankacılık Kanunu'na Muhalefet' suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.AYDIN KARDEŞLER SEGBİS İLE KATILDIİstanbul Anadolu 25. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Çiftlik Bank davası kapsamında tutuklu olan sanıklar Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın ve ağabeyi Fatih Aydın, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile bağlandı. Taraf avukatları da mahkeme salonunda hazır bulundu.'ŞARKÜTERİYE VERİLEN BİR TABELA İSMİDİR'Duruşmadaki savunmasında sanık Fatih Aydın, 'Bu isim şarküteriye verilen bir tabela ismidir. Kardeşimin şirketi olan Çiftlik Bilişim Tarım Hayvancılık Anonim Şirketi'nin tabela ismidir.Bu isim para alışverişleriyle alakalı olan "banka" anlamında kullanılmamıştır. Çiftlik ürünleri satıldığı için kullanılan bir isimdir' şeklinde konuştu.TOPU BELEDİYELERE ATTITosuncuk lakaplı Mehmet Aydın ise savunmasında, bankacılık faaliyetleri yapmadıkları belirterek 'BDDK'nın asıl dava açması gerekenler Çiftlik Bank tabelamızı kullanmamızı kabul eden belediyelerdir. Ben bu ismi ilk kurduğumda cebimde 10 bin lira sermayem vardı.Ne avukatım vardı, ne de bankacılıkla ilgili bilgim vardı. Türk Patent Enstitüsü'ne başvurdum ve ismi almak istediğimi söyledim. Onlar da bir sakınca görmedi. Bu isim adıma tescil edildi Şirket ismi olarak Çiftlik Bilgi İşlem, marka ismi olarak da bu adı aldım' ifadelerini kullandı.TOSUNCUKTAN TDK ÇIKIŞI"Bank" ismini 18 ay kullandığını belirten sanık Mehmet Aydın, 'Ben bu ismin reklamını da yaptım. En çok izlenen 15 televizyon kanallarında, ulusal kanallarda web sitelerinde, tesislerimde de reklamını yaptım. Herhangi bir sorun çıkmadı. Basında dolandırıcı olarak adlandırılınca bu şekilde bir dava açıldı.Bu süreçte bana hiçbir uyarı yapılmamıştı. Bankacılık kanununda "banka" ibaresinin kullanılması yasaklanmış, halbuki ben "bank" ibaresini kullandım. TDK'da "bank" kelimesinin karşılığı park ve bahçelerde kullanılan oturaktır. Ben başka bir şeyi de kastetmiş olabilirim ancak "banka" kelimesini kullanmadım' dedi.MÜŞTEKİ AVUKATI PARA FAALİYETLERİNE İLİŞKİN OLDUĞUNU İDDİA ETTİMüşteki avukatı beyanında, banka adının kullanılmasının para faaliyetleri ile ilgili olduğunu, bu isimle banka algısını yaratma amacının bulunduğunu, bu nedenle bu ismin kullanıldığının açık olmakla birlikte suçun işlendiğinin de sabit olduğunu aktararak 'Burada "bank" adı yabancı dilde "banka" anlamına geldiği şekilde kullanılmıştır' şeklinde konuştu.'TÜM REKLAMLAR HAYVANCILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİNDİR'Sanık avukatı ise beyanında 'Müvekkilim banka ismini çağrıştıracak bir ibare kullanmamıştır.Bu isim hayvancılık faaliyetlerine ilişkin kullanılmıştır. Para alma yatırma faaliyetlerine ilişkin de hiçbir reklam yapmamıştır' diyerek karşı tarafın verdiği yazılı dilekçeye karşı ayrıntılı olarak savunma yapabilmek adına süre talep etti.DAVA ERTELENDİMahkeme duruşma sonu Çiftlik banka ait reklam fimlerinin hangi ulusal kanallarda ve web sitelerinde yayınlandığının tespit edilmesine karar vererek davayı erteledi.