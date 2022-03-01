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Bayatlamayan Kurabiye Nasıl Yapılır? Evde Kolay Üzümlü Kurabiye Tarifi

Üzümlü kurabiye birçok kişi tarafından sevilerek tüketilen tariflerdendir. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında bayatlamayan üzümlü kurabiye nasıl yapılır sorusu yer alıyor. Peki, Bayatlamayan üzümlü kurabiye nasıl yapılır? Bayatlamayan üzümlü kurabiye püf noktaları neler? Üzümlü kurabiye kaç kalori? İşte merak edilenler...

Ekleme: 1.03.2022 - 17:20 Güncelleme: 1.03.2022 - 17:24 / Editör: Ozge Selin
Bayatlamayan Kurabiye Nasıl Yapılır? Evde Kolay Üzümlü Kurabiye Tarifi
Evde kurabiye yapmak isteyen birçok kişi konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Çayların yanında oldukça iyi giden ve her öğün tüketilebilen üzümlü kurabiye ise en sık aratılan tarifler arasında yer alıyor. Bu sebeple birçok kişi bayatlamayan kurabiye nasıl yapılır ve evde kolay üzümlü kurabiye nasıl yapılır sorusuna cevap aramaya başladı. En güzel atıştırmalıklar arasında yer alan bu tarif içinde bulunan üzüm sayesinde sağlık için de oldukça yararlıdır. Bayatlamayan kurabiye nasıl yapılır ve evde kolay kurabiye tarifi için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.

Bayatlamayan Üzümlü Kurabiye İçin Gerekli Malzemeler


Bayatlamayan kurabiye yapımı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında bayatlamayan üzümlü kurabiye nasıl yapılır ve bayatlamayan üzümlü kurabiye için gerekli malzemeler yer alıyor. Bu noktada dikkat etmeniz gerekenler arasında malzemelerin kaliteli olması gerekmektedir. Eğer malzemelerinizin tazeliğine ve kaliteli olmasına dikkat ederseniz oldukça lezzetli bir tarif ortaya çıkarabilirsiniz. Bayatlamayan üzümlü kurabiye için gerekli malzemeler şu şekilde sıralanabilir;

200 gram margarin
1 su bardağı şeker
Yarım çay bardağı sıvı yağ
1 su bardağı nişasta
1 paket kabartma tozu
Yarım limon kabuğu rendesi
1 çay bardağı kuru üzüm
1 çay bardağı bardağı ince kıyılmış fındık
1 yumurta ( sarısı üzerine )
2-3 su bardağı un


Bayatlamayan Kurabiye Nasıl Yapılır? Evde Kolay Üzümlü Kurabiye Tarifi


Bayatlamayan Üzümlü Kurabiye Nasıl Yapılır?


Beş çaylarında ve ara öğünlerde atıştırmalık olarak tüketilen üzümlü kurabiye birçok kişi tarafından aratılıyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında bayatlamayan üzümlü kurabiye nasıl yapılır ve bayatlamayan üzümlü kurabiye püf noktaları nelerdir sorusu yer alıyor. Bu tarifi hazırlamak için öncelikle margarin, şeker, sıvı yağı bir kabın içine alarak iyice çırpın. Bu noktada mutfak robotundan yardım almanız işinizi oldukça kolaylaştıracaktır. Ardından un, nişasta ve limon kabuğu ekleyerek kabartma tozunu da ilave edin. Kulak memesi kıvamına geldiğinde hamurunuzu yoğurmayı bırakabilirsiniz. Üzümleri ve ince ince doğranmış fındıkları da hamura ekleyerek yoğurma işlemine devam edin. Hamuru üç parça halinde ayırın. Ardından üzerine yumurta sarısı sürün. Hamurları istediğiniz şekilde kesebilirsiniz. Önceden çalıştırılmış 180 derece fırına kurabiyelerinizi koyun. Ardından kurabiyelerinizi alıp servis edin. Afiyetle bayatlamayan üzümlü kurabiyelerinizi tüketebilirsiniz.


Bayatlamayan Kurabiye Nasıl Yapılır? Evde Kolay Üzümlü Kurabiye Tarifi

Üzümlü Kurabiye Kaç Kalori?


Bayatlamayan üzümlü kurabiye kalori değeri birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında üzümlü kurabiye kaç kalori sorusu yer alıyor. Üzümlü kurabiye odlukça lezzetli tarifler arasında yer alsa da çok fazla tüketilmemesi tavsiye edilmektedir. Bu nedenle kilo kontrolü sağlamak isteyenler ve diyette olanlar ne kadar üzümlü kurabiye tüketebileceğini merak ediyor. 1 adet orta boy üzümlü kurabiye tükettiğinizde yaklaşık 90 kalori alırsınız. Bu nedenle kurabiyelerinizi tüketirken porsiyon kontrolü sağlamanız tavsiye edilmektedir.

Üzümlü kurabiye nasıl yapılır ve evde kolay üzümlü kurabiye nasıl yapılır sorularına sizler için cevap verdik. Birçok farklı tariften haberdar olmak için sitemizi takip etmeye devam edebilirsiniz.
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