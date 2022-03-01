Bayatlamayan Kurabiye Nasıl Yapılır? Evde Kolay Üzümlü Kurabiye Tarifi

Bayatlamayan Üzümlü Kurabiye İçin Gerekli Malzemeler



Bayatlamayan Üzümlü Kurabiye Nasıl Yapılır?



Üzümlü Kurabiye Kaç Kalori?



Evde kurabiye yapmak isteyen birçok kişi konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Çayların yanında oldukça iyi giden ve her öğün tüketilebilen üzümlü kurabiye ise en sık aratılan tarifler arasında yer alıyor. Bu sebeple birçok kişivesorusuna cevap aramaya başladı. En güzel atıştırmalıklar arasında yer alan bu tarif içinde bulunan üzüm sayesinde sağlık için de oldukça yararlıdırveiçin haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.Bayatlamayan kurabiye yapımı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında bayatlamayan üzümlü kurabiye nasıl yapılır ve bayatlamayan üzümlü kurabiye için gerekli malzemeler yer alıyor. Bu noktada dikkat etmeniz gerekenler arasında malzemelerin kaliteli olması gerekmektedir. Eğer malzemelerinizin tazeliğine ve kaliteli olmasına dikkat ederseniz oldukça lezzetli bir tarif ortaya çıkarabilirsiniz.şu şekilde sıralanabilir;200 gram margarin1 su bardağı şekerYarım çay bardağı sıvı yağ1 su bardağı nişasta1 paket kabartma tozuYarım limon kabuğu rendesi1 çay bardağı kuru üzüm1 çay bardağı bardağı ince kıyılmış fındık1 yumurta ( sarısı üzerine )2-3 su bardağı unBeş çaylarında ve ara öğünlerde atıştırmalık olarak tüketilen üzümlü kurabiye birçok kişi tarafından aratılıyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındavesorusu yer alıyor. Bu tarifi hazırlamak için öncelikle margarin, şeker, sıvı yağı bir kabın içine alarak iyice çırpın. Bu noktada mutfak robotundan yardım almanız işinizi oldukça kolaylaştıracaktır. Ardından un, nişasta ve limon kabuğu ekleyerek kabartma tozunu da ilave edin. Kulak memesi kıvamına geldiğinde hamurunuzu yoğurmayı bırakabilirsiniz. Üzümleri ve ince ince doğranmış fındıkları da hamura ekleyerek yoğurma işlemine devam edin. Hamuru üç parça halinde ayırın. Ardından üzerine yumurta sarısı sürün. Hamurları istediğiniz şekilde kesebilirsiniz. Önceden çalıştırılmış 180 derece fırına kurabiyelerinizi koyun. Ardından kurabiyelerinizi alıp servis edin. Afiyetle bayatlamayan üzümlü kurabiyelerinizi tüketebilirsiniz.Bayatlamayan üzümlü kurabiye kalori değeri birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındasorusu yer alıyor. Üzümlü kurabiye odlukça lezzetli tarifler arasında yer alsa da çok fazla tüketilmemesi tavsiye edilmektedir. Bu nedenle kilo kontrolü sağlamak isteyenler ve diyette olanlar ne kadar üzümlü kurabiye tüketebileceğini merak ediyor. 1 adet orta boy üzümlü kurabiye tükettiğinizde yaklaşık 90 kalori alırsınız. Bu nedenle kurabiyelerinizi tüketirken porsiyon kontrolü sağlamanız tavsiye edilmektedir.vesorularına sizler için cevap verdik. Birçok farklı tariften haberdar olmak için sitemizi takip etmeye devam edebilirsiniz.