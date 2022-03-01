5 bin yeni işçi alınacak! Tarım ve Orman Bakanlığı duyurdu
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli sosyal medyadan yaptığı açıklamada "5 bin yeni yangın işçisi istihdamı yapıyoruz. Yangın işçilerimizin çalışma sürelerini de bu yıl 4 ay uzatarak 10 aya çıkarıyoruz." ifadelerini kullandı.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 5 bin yeni yangın işçisi alımı yaptıklarını belirtti.
Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 'Orman yangınlarıyla kahramanca mücadele eden ekibimizin gücüne güç katmak için 5 bin yeni yangın işçisi istihdamı yapıyoruz. Yangın işçilerimizin çalışma sürelerini de bu yıl 4 ay uzatarak 10 aya çıkarıyoruz.' ifadelerini kullandı.
Bakan Pakdemirli, desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.
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