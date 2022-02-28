Rusya'dan hava sahası misillemesi! Yaptırımlara karşı ilk adım atıldı
Batı ülkelerinin kendi hava sahalarını Rus uçaklarına kapatmasının ardından Rusya'dan bir misilleme geldi. Rusya , Avrupa ülkeleri ve Kanada dahil, 36 ülkenin havayolu şirketlerinin Rusya'ya uçmasını yasakladı. Rusya, Almanya, Fransa, İspanya, İtalya ve diğer 23 ülkenin uçaklarına hava sahasını kapattı
Batı ülkelerinin kendi hava sahalarını Rus uçaklarına kapatmasının ardından Rusya'dan bir misilleme geldi. Rusya , Avrupa ülkeleri ve Kanada dahil, 36 ülkenin havayolu şirketlerinin Rusya'ya uçmasını yasakladı. Rusya; Almanya, Fransa, İspanya, İtalya ve diğer 23 ülkenin uçaklarına hava sahasını kapattı.
AVRUPA ÜLKELERİ HAVA SAHALARINI KAPATMIŞTI
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından Rusya'ya yönelik çok sayıda yaptırım gündeme gelirken, Avrupa Birliği (AB), Ukrayna, Moldova, İngiltere, İzlanda, Kuzey Makedonya ve Kanada hava sahalarını Rusya'ya kapattı.
Avrupa'da hava sahası Rusya'ya kapalı ülkeler:
Ukrayna, Moldova, İngiltere, İzlanda, Almanya, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Çekya, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Norveç, Fransa, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Hırvatistan, Hollanda, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, Yunanistan, Kuzey Makedonya
AVRUPA ÜLKELERİ HAVA SAHALARINI KAPATMIŞTI
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından Rusya'ya yönelik çok sayıda yaptırım gündeme gelirken, Avrupa Birliği (AB), Ukrayna, Moldova, İngiltere, İzlanda, Kuzey Makedonya ve Kanada hava sahalarını Rusya'ya kapattı.
Avrupa'da hava sahası Rusya'ya kapalı ülkeler:
Ukrayna, Moldova, İngiltere, İzlanda, Almanya, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Çekya, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Norveç, Fransa, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Hırvatistan, Hollanda, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, Yunanistan, Kuzey Makedonya