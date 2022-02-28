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JPMorgan: Rus ekonomisi yüzde 20 daralacak

ABD'nin büyük bankalarından JPMorgan, Ukrayna'yı işgal ettiği için Batı ülkelerinin ağır yaptırımlarına hedef olan Rusya ekonomisinin yılın ikinci çeyreğinde yüzde 20 gerileyeceği tahmininde bulundu.

Ekleme: 28.02.2022 - 22:41 Güncelleme: 28.02.2022 - 22:49 / Editör: Ozge Selin
JPMorgan: Rus ekonomisi yüzde 20 daralacak
ABD'nin büyük bankalarından JPMorgan, Ukrayna'yı işgal ettiği için Batı ülkelerinin ağır yaptırımlarına hedef olan Rusya ekonomisinin yılın ikinci çeyreğinde yüzde 20 gerileyeceği tahmininde bulundu.

JPMorgan, Rus ekonomisinin 2022 yılı tamamında ise yüzde 3,5 oranında daralacağını öngördü.

Bankanın uzmanlarından Jahangir Aziz, ilan edilen yaptırımların hayata geçirildiğinde Rus ekonomisi üzerindeki etkisinin “sert” olacağını belirterek, 'Büyüme yavaşlarken, enflasyon artarken ve yüksek faiz oranlarına rağmen Rusya Merkez Bankası'nın döviz rezervleri ve Rusya'nını cari hesap fazlalığı, ekonominin iki ana direğiydi, ama artık değil.” dedi.

YAPTIRIMLARIN ARDINDAN RUS MENKUL KIYMETLERİN SATIŞINA YASAK GELDİ

Bu arada Rusya Merkez Bankası, döviz piyasasındaki işlemlere başlama saatini ertelerken, yabancı müşteriler adına Rus menkul kıymetlerin satışını geçici olarak yasakladı.

Rusya Merkez Bankası yaptığı yazılı açıklamada, Batılı ülkelerin yaptırımları nedeniyle (TSİ) 07.00'da başlaması gereken döviz piyasasındaki işlemlerin saat 10.00'da başlayacağını duyurdu.

Euronews Türkçe'ye göre açıklamada, Rus piyasasındaki işlemlerde yabancı müşteriler adına Rus menkul kıymetlerin satışının da geçici olarak durdurulduğu belirtildi.

ABD ve Avrupa Birliği, Rusya'nın Ukrayna saldırısı nedeniyle Rusya Merkez Bankası'nın söz konusu ülkelerde bulunan yaklaşık 300 milyar dolarlık rezervinin dondurulduğunu açıklamıştı.
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